רחפן סרק מהאוויר את השוק הירושלמי; זה מה שהתגלה בין הדוכנים

מה שלכד הרחפן ורגעי המעצר - צילום: דוברות המשטרה מה שלכד הרחפן ורגעי המעצר | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:13 מה שלכד הרחפן ורגעי המעצר ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי תחנת מוריה במשטרת ישראל ולוחמי מג"ב במחוז ירושלים פעלו היום (שני) במבצע נרחב לאיתור שוהים בלתי חוקיים במתחם השוק הסיטונאי בירושלים. זאת כחלק מפעילות טרום רמדאן.

במהלך המבצע בוצעו סריקות מהאוויר על ידי רחפן משטרתי, וכן בוצעה פעילות סמויה על ידי בלשי התחנה ונעצרו עשרה חשודים. מדובר בתושבי יהודה ושומרון ללא אישורי שהייה בישראל. כמו כן נעצר לחקירה מעסיק בחשד להעסקתם בניגוד לחוק. ​החשודים הועברו לחקירה בתחנת מוריה. "​משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות השהייה הבלתי חוקית, לרבות מעסיקים, מסיעים ומלינים, הכל במטרה לשמור על ביטחון הציבור והסדר הציבורי בירושלים", נמסר מהמשטרה.

השב"חים שנתפסו ( צילום: דוברות המשטרה )

בשבוע שעבר עצר השב"כ, כזכור, שוהה בלתי חוקי בבני ברק בחשד שתכנן לבצע פיגוע טרור. כך נחשף בערוץ I24NEWS. לפי הדיווח, של לי עייש, המעצר בוצע בשעת לפנות בוקר, ובמקביל לא הרחק משם נעצרו חמישה שוהים בלתי חוקיים נוספים.

תופעת השוהים הבלתי חוקיים שנתפסים במרכז הארץ, כולל בערים החרדיות, תפוסת תאוצה בתקופה האחרונה - ובקרב כוחות הביטחון נחושים למגר אותה - בין היתר כדי לשלול ולמנוע פיגועי טרור.

רק לפני כשבועיים דווח על חדירה של 25 שבחים באזור השער הצהוב שבסוף גרין פארק במודיעין עילית. הם ברחו לכיוון כפר רות - חלקם נלכדו על ידי הצבא.

לפני מספר חודשים פרסם ארגון הטרור הרצחני חמאס סרטון המכיל איומים חמורים נגד מדינת ישראל, כאשר במרכזו ניצבת העיר מודיעין עילית כיעד מרכזי לפיגועים קשים. הסרטון, שנועד להפיץ פחד ולהרתיע את הציבור הישראלי, מהווה עליית מדרגה באיומים של חמאס.

בסרטון נראית העיר החרדית בבירור, תוך שהיא מסומנת כאחד מהיעדים המרכזיים שהארגון שואף לפגוע בהם. המסר האלים מכוון באופן מיוחד לאוכלוסייה החרדית, ומעיד על כוונת חמאס לערער את ביטחונם האישי של אזרחי ישראל בכל מקום.