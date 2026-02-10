כיכר השבת
כך הגיבה החברה

"אופס...זה לא נשמע טוב" | רחפן אמזון במשקל 40 ק"ג התרסק ברחוב - כך זה הסתיים

רחפן של חברת 'אמזון' במשקל כ-40 קילוגרמים התרסק בשכונת מגורים בטקסס, לאחר שהתנגש בבניין | למרבה הנס, אף אדם לא נפגע מנפילת הרחפן הענק | צפו בתיעוד (בעולם)  

התרסקות הרחפן
התרסקות הרחפן| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
התרסקות הרחפן (צילום: לפי סעיף 27א)

רחפן של מסוג MK30 התרסק בשבוע שעבר לתוך דופן של בניין מגורים בעיר ריצ'רדסון שבטקסס, כך לפי דיווחים ותיעודים שפורסמו בכלי התקשורת וברשתות החברתיות.

כלי הטיס, השייך לשירות המשלוחים פריים אייר, פגע במבנה וצנח אל הקרקע בעודו מעלה עשן וניצוצות. כוחות כיבוי אש שהוזעקו למקום וידאו כי לא פרצה דליקה במבנה, שספג נזק קל בלבד מהפגיעה. למרבה הנס, באירוע לא דווח על נפגעים.

התקרית תועדה על ידי תושבת הבניין, ססינה ג'ונסון, שהחלה לצלם את הרחפן זמן קצר לפני ההתרסקות. "בתחילה רק הקלטתי כדי לתפוס את הרחפן של אמזון במצלמה כי זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי אחד באופן אישי. לא הבנתי שזה עומד לקרות", אמרה ג'ונסון בראיון לכלי התקשורת.

לדבריה, לאחר הפגיעה במבנה המשיכו המדחפים להסתובב. "המדחפים של הדבר הזה עדיין נעו, ויכולת להריח שזה מתחיל להישרף. ורואים כמה ניצוצות באחד הסרטונים שלי. למזלנו, שום דבר לא באמת עלה באש במקום שבו זה הגיע, זה הסלים ממש בטירוף", הוסיפה.

חברת אמזון אישרה את פרטי המקרה ומסרה כי היא פועלת לתיקון הנזקים שנגרמו למבנה המגורים. דובר החברה, טרנס קלארק, מסר: "אנו מתנצלים על כל אי נוחות וחוקרים באופן פעיל את הסיבה לתקרית זו". נציגי החברה הגיעו לזירת האירוע שעות ספורות לאחר ההתרסקות כדי לפנות את שברי כלי הטיס מהמקום.

זוהי התקרית השנייה שבה מעורב רחפן מהדגם החדש של אמזון במדינת טקסס במהלך החודשים האחרונים. המנהל הפדרלי לתעופה עודכן בפרטי האירוע, והוא מצטרף לבדיקה רחבה יותר של בטיחות מערך המשלוחים האוטונומי של החברה, שהחל לפעול באזור ריצ'רדסון רק בסוף השנה שעברה.

