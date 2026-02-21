אין בושה: קבוצות שמאל קיצוני בגרמניה מעוררות סערה בעקבות קריאתן להפגין נגד אתר ההנצחה של מחנה הריכוז בוכנוואלד. המחאה מתוכננת להתקיים סביב ה-11 באפריל – המועד הרגיש שבו מצוין יום שחרור המחנה, בו נרצחו למעלה מ-65 אלף בני אדם, ביניהם יהודים רבים. מחנה הריכוז שוחרר על ידי צבא ארה"ב באפריל 1945.

לפי דיווח של העיתון השווייצרי "נויה צירכר צייטונג" (NZZ), פעילים פרו פלסטיניים מהשמאל הרדיקלי בגרמניה מתכננים להפגין מול המחנה ואפילו בתוכו בשבוע השני של אפריל, השבוע שבו מציינים בגרמניה את יום השנה לשחרורו.

פעילי השמאל הרדיקליים והאנטי-ציוניים טוענים נגד מנהלי המחנה ועובדיו על כך שהם לא נוהגים בקו תוקפני ורם יותר בביקורת על ישראל, וכן על כך שקיימת אפליה מצד הנהלת המחנה ועובדיו כלפי פעילים פרו פלסטינים.

הרקע להפגנה הוא תקרית שאירעה באפריל אשתקד, כשאחת המבקרות ביקשה להיכנס למחנה עם כאפיה לצוואה כאות מחאה על מדיניות ישראל בעזה. עובדי המחנה ואנשי האבטחה מנעו זאת מהמבקרת, ובית המשפט הצדיק את האיסור.

לאחר מכן התברר שהמבקרת עם הכאפייה הייתה שייכת לארגון קומוניסטי שחגג את הטבח של חמאס ב-7 באוקטובר, בהצהרה לפיה "אנחנו רק יכולים להעריץ את ההתקוממות הלגיטימית לחלוטין".

תחת הכותרת המקוממת "כאפיות בבוכנוואלד", קואליציה של ארגונים הכוללת את תא הסטודנטים של מפלגת השמאל ("דיה לינקה"), הארגון האנטי-ציוני "קול יהודי" והמפלגה הקומוניסטית הגרמנית (DKP), טוענת כי אתר ההנצחה הפך לזירה של "רוויזיוניזם היסטורי והכחשת רצח עם".

לטענת מתכנני ההפגנה, מחנה הריכוז בוכנוולד הפך למקום שמעוות את ההיסטוריה ואת זיכרון ועסוק בהכחשת רצח העם הפלסטיני ובהפצה של תעמולה ישראלית.

פליקס קליין, הנציב הפדרלי למלחמה באנטישמיות, אמר כי "מדובר בנקודה נמוכה חדשה בהיפוך התפקידים שבין קורבן לתוקפן. אני מגנה בצורה החזקה ביותר את ההתקפה הפרונטלית על הכבוד של זכר קורבנות השואה".