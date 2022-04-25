האם גופי שמאל עומדים מאחורי מחאת הנשים החרדיות? אסתי רידר ורחלי איבנבוים, מובילות קמפיין "לא נבחרות לא בוחרות", חברות ב'שחרית' - מכון הנתמך על ידי הקרן החדשה לישראל. אחת מהן אף אישרה כי נעזרה במכון בנושאים בירוקרטיים. הקרן החדשה: "אין לנו קשר לאף קמפיין במערכת הבחירות" (חרדים)
מפתיע: פעיל השמאל הקיצוני אורי אבנרי מתייצב לצד הציבור החרדי במאבק נגד גיוס בכפייה: "עלינו להכיר בייחודה של הקהילה החרדית. היא שונה מכל שאר המגזרים בעם". לדבריו: "הרבנים צודקים בטענתם שאחרי השירות בצבא יהיו הבחורים אבודים ולא ראויים לשוב לקהילה החרדית" (חדשות, חרדים)
"כפועל יוצא מאנטישמיות אנטי-ליברלית מצד פוליטיקאים שמתחפשים לליברלים ומהחלטות אנטי-ליברליות בכסות ליברלית של בג"ץ, הציבור החרדי מתרחק מהשמאל, ואיתו מהתנגדות ללאומיות, לקידוש המדינה ולצבאיות. מבלי משים, הציבור החרדי פונה עורף לדרכם של אנשי היישוב הישן". אורי וייס במאמר ששומט את המסיכה הליברלית מאנשי שינוי ובג"ץ הקמים על החרדים לגייסם. (מאמרים)
מה מחפשים בכירי תנועת ש"ס בכנס של ארגון שמאל קיצוני? שר הדתות, יעקב מרגי, לצד ח"כ דוד אזולאי, ח"כ אברהם מיכאלי, אשר מישאלי, חבר מועצת עיריית ירושלים משתתפים בסמינר שמקיימת ועידת ז´נבה החל מהבוקר ● "נציגי ש"ס באים להשמיע דעתם. אין פה מתן לגיטמציה לוועידה", אומרים בש"ס (ארץ)