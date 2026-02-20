נפתלי בנט חוזר בו: "לאיתמר בן גביר אין מקום בממשלה שלי"

נפתלי בנט שוב חוזר בו מדברים שהצהיר פומבית, והפעם בשאלת צירופו של איתמר בן גביר לממשלה בראשותו, במידה והוא יהיה ראש הממשלה הבא.

בציוץ ברשת החברתית X כתב בנט: “אני רוצה להיות ברור: לאיתמר בן גביר אין מקום בממשלה שלי. לא בגלל ‘שיח חרמות’, אלא מפני שהוא שר כושל שפועל בבריונות ובגזענות נגד ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית”.

זאת, אחרי פרסום ההקלטות באתר 'כיפה' בהן נשמע בנט אומר בכנס פעילים ביישוב אפרת על השר בן גביר: "אני לא מחרים אותו, אבל הוא פשוט אדם נורא נורא נורא לא רציני. אני יודע שלא מדברים על זה, אבל ליצנות זה לא תחליף לרצינות".

"בסוף אני מסתכל על תוצאות. לא, אני הייתי מנכ"ל חברה הרבה שנים, אם איש המכירות, אצלו המכירות היו צונחות ב-40 אחוז, והיה מספר לי בטיקטוק, שהוא שונא שמאלנים והוא רב עם גלי בהרב מיארה, עדיין הייתי מפטר אותו. אז מי שהוא כושל הוא צריך לפטר אותו".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לא נשאר חייב, ותקף בחזרה את בנט: “בנט הנוכל. לא הייתי מצטרף לממשלה של חבר של מנסור עבאס ושל מי שביטל את פרק האכיפה בנגב. אתם בשמאל תמשיכו לקשקש ואנחנו נמשיך לנהל את המדינה”.