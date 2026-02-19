כיכר השבת
"אל תלך עם בנט": שיחת הטלפון המפתיעה של בכיר חמאס לחבר הכנסת

מנסור עבאס סיפר השבוע על שיחת טלפון שקיבל מקטאר לפני חמש שנים עם ניסיון שכנוע לא ללכת עם בנט אלא עם נתניהו | הפרשן עמית סגל חושף בטורו השבוע: על הקו לא היה קטארי אלא בכיר חמאס (פוליטי)

מנסור עבאס (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

הפרשן הפוליטי הבכיר עמית סגל חשף הערב (חמישי) בטורו השבועי המתפרסם ב'ישראל היום' כי מי שהתקשר למנסור עבאס מקטר וביקש ממנו ללכת עם נתניהו היה בכיר ב.

על עצם קיומה של השיחה סיפר עבאס מוקדם יותר השבוע בריאיון שהעניק לחדשות 12. הוא אמר לדנה וייס בשבת שעברה כי קיבל שיחת טלפון מקטאר בשנת 2021 ובה התבקש לא ללכת עם אלא עם נתניהו.

"הם אמרו שפניו להסדרה עם חמאס וסינוואר, שהוא לא מחפש מלחמות", אמר עבאס כשדיבר על שיחת הטלפון.

לפי סגל, כאמור, השיחה אמנם היה מקטאר אבל הדובר לא היה קטארי אלא בכיר חמאס. "הוא סבר שפני נתניהו להמשך הרגיעה וההבנות השקטות, ואילו דווקא ממשלה חדשה תיגרר למבצע ברצועה", ציטט סגל בטורו.

בנט הגיב לדברים השבוע בחשבון שלו ברשת החברתית X. לפי בנט: "נתניהו וסינוואר סיכמו על 'הסדרה ארוכת טווח' בעזה וזה היה נוח מאד לחמאס, לתת להם להתארגן לטבח הנורא. לכן סינוואר העדיף מאד שנתניהו ימשיך לכהן ושלא אחליף אותו".

עוד הוסיף בנט: "ח"כ מנסור עבאס תיאר הערב בראיון ב-12 את הדחיפה הקטארית דווקא להקמת ממשלה עם נתניהו מכיון שידעו שנתניהו ימשיך לזרום עם יחיא סינוואר. חלופת המסרים והפתקים בין סינוואר לנתניהו כבר ידועה מזמן. כך גם פעולת שלושת יועצי נתניהו בתשלום קטארי ולמען קטאר בזמן המלחמה.

"ב'צוק איתן' דחפתי לפעולה נגד המנהרות; נתניהו התנגד אך לבסוף נאלץ לאמץ את עמדתי. דחפתי יחד עם ליברמן לכיבוש הרצועה; נתניהו מנע, כפי שתאר בספרו שלו. בממשלה שלי לא איפשרנו לחמאס לנשום. הפסקנו להכיל רקטות. קבעתי מדיניות של אפס הכלה אפילו לבלון תבערה אחד. הפסקתי את מזוודות המזומנים עם 30 מיליון דולר בשטרות לחמאס".

בנט חתם: "ברור שסינוואר יעדיף את נתניהו. מר נתניהו שהוביל משך שנים את המדיניות הנוראה הזו של חיזוק סינוואר ומימון חמאס בדולרים, את מדיניות ה'הכלה' ולבסוף במשמרתו את טבח ה-7/10 (כן, טבח. לא 'ארוע') חייב ללכת הביתה מיד".

למה האמינות של עבאס בינונית? יש אמת בסיסית השיחה התקיימה והוא היה צד בה. אך עבאס מסביר את הדברים בצורה שמציגה את עצמו כ"מתון", "שומר שלום", ולכן ייתכן שהוא מחפה על אינטרסים פוליטיים או על חלקים פחות נוחים של השיחה. קשה לדעת אם הוא חושף את כל האינפורמציה או רק את מה שמשרת אותו.
אמיר

