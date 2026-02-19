"אל תלך עם בנט": שיחת הטלפון המפתיעה של בכיר חמאס לחבר הכנסת

הפרשן הפוליטי הבכיר עמית סגל חשף הערב (חמישי) בטורו השבועי המתפרסם ב'ישראל היום' כי מי שהתקשר למנסור עבאס מקטר וביקש ממנו ללכת עם נתניהו היה בכיר בחמאס.

על עצם קיומה של השיחה סיפר עבאס מוקדם יותר השבוע בריאיון שהעניק לחדשות 12. הוא אמר לדנה וייס בשבת שעברה כי קיבל שיחת טלפון מקטאר בשנת 2021 ובה התבקש לא ללכת עם בנט אלא עם נתניהו.

"הם אמרו שפניו להסדרה עם חמאס וסינוואר, שהוא לא מחפש מלחמות", אמר עבאס כשדיבר על שיחת הטלפון.

לפי סגל, כאמור, השיחה אמנם היה מקטאר אבל הדובר לא היה קטארי אלא בכיר חמאס. "הוא סבר שפני נתניהו להמשך הרגיעה וההבנות השקטות, ואילו דווקא ממשלה חדשה תיגרר למבצע ברצועה", ציטט סגל בטורו.

בנט הגיב לדברים השבוע בחשבון שלו ברשת החברתית X. לפי בנט: "נתניהו וסינוואר סיכמו על 'הסדרה ארוכת טווח' בעזה וזה היה נוח מאד לחמאס, לתת להם להתארגן לטבח הנורא. לכן סינוואר העדיף מאד שנתניהו ימשיך לכהן ושלא אחליף אותו".

עוד הוסיף בנט: "ח"כ מנסור עבאס תיאר הערב בראיון ב-12 את הדחיפה הקטארית דווקא להקמת ממשלה עם נתניהו מכיון שידעו שנתניהו ימשיך לזרום עם יחיא סינוואר. חלופת המסרים והפתקים בין סינוואר לנתניהו כבר ידועה מזמן. כך גם פעולת שלושת יועצי נתניהו בתשלום קטארי ולמען קטאר בזמן המלחמה.

"ב'צוק איתן' דחפתי לפעולה נגד המנהרות; נתניהו התנגד אך לבסוף נאלץ לאמץ את עמדתי. דחפתי יחד עם ליברמן לכיבוש הרצועה; נתניהו מנע, כפי שתאר בספרו שלו. בממשלה שלי לא איפשרנו לחמאס לנשום. הפסקנו להכיל רקטות. קבעתי מדיניות של אפס הכלה אפילו לבלון תבערה אחד. הפסקתי את מזוודות המזומנים עם 30 מיליון דולר בשטרות לחמאס".

בנט חתם: "ברור שסינוואר יעדיף את נתניהו. מר נתניהו שהוביל משך שנים את המדיניות הנוראה הזו של חיזוק סינוואר ומימון חמאס בדולרים, את מדיניות ה'הכלה' ולבסוף במשמרתו את טבח ה-7/10 (כן, טבח. לא 'ארוע') חייב ללכת הביתה מיד".