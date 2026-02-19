שוטרות בעזה? אלו תנאי הקבלה למשטרה החדשה ברצועה

הועדה פלסטינית הנתמכת על ידי ארצות הברית, שהוקמה כדי לנהל את הממשל האזרחי בעזה, פתחה היום (חמישי) את ההרשמה לכוח משטרה ברצועה, לקראת הישיבה הראשונה של "מועצת השלום" של הנשיא דונלד טראמפ.

ועדת הממשל של עזה (NCAG) פרסמה הודעה ב-X בה נכתב כי תהליך הגיוס "פתוח לגברים ונשים מוסמכים המעוניינים לשרת בכוח המשטרה".

ההודעה כללה קישור לאתר אינטרנט שבו יכולים תושבי עזה להגיש מועמדות. לפי האתר, המועמדים צריכים להיות תושבי עזה בגילאי 18–35, ללא רישום פלילי ובכושר גופני טוב.

בהודעתה ציינה NCAG כי היא מכירה "בהתמסרותם של קציני המשטרה שהמשיכו לשרת את העם שלהם בתנאי הפצצות, העקירה והנסיבות הקשות ביותר". לא נמסר אם המועמדים החדשים לכוח המשטרה יכולים לכלול חברים בכוח המשטרה הקיים ששרת תחת שליטת חמאס.

לפי דיווח קודם של רויטרס, חמאס מבקש לשלב את 10,000 קציני המשטרה הקיימים תחתיו בממשל הפלסטיני החדש הנתמך על ידי ארצות הברית. ארגון הטרור שולט כיום בכמעט מחצית מרצועת עזה, כאשר יותר מ-50% מהשטח נתון לשליטה ישראלית.

דובר חמאס חאזם קסאם מסר בעבר לרויטרס כי הארגון מוכן להעביר את הממשל לוועדת NCAG בת 15 החברים באופן מיידי. "אנו בטוחים שהיא תפעל על בסיס שימוש בכוח אדם מוסמך ולא תבזבז את זכויות כל מי שעבד בתקופה הקודמת," אמר קסאם בהתייחס ליותר מ-40,000 עובדי ציבור וכוח ביטחון.