חמינאי על הכוונת? המבצעים המיוחדים שהוצגו לנשיא טראמפ

טראמפ שוקל אפשרות של חיסול עלי חמינאי ובנו ממשיך דרכו | חלק מיועציו הקרובים ביותר של טראמפ מודים שאינם יודעים מה יחליט לעשות או מתי |יועץ בכיר אמר: "הנשיא עדיין לא החליט לתקוף, ייתכן שיתעורר מחר ויאמר: 'זהו זה'" | דוברת מטעם הבית הלבן: "רק הנשיא יודע מה הוא עשוי או לא עשוי לעשות" (בעולם)

עלי חמינאי (Photo: khamenei.ir)

ממשל  שוקל אפשרות של חיסול המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי ובנו מוג'תבא, כך דיווח ברק רביד ב"אקסיוס" על בסיס שיחה עם בכיר אמריקאי. עם זאת הוא הדגיש, "מה שהנשיא יבחר - איש אינו יודע. אני לא חושב שגם הוא יודע". מקור נוסף אישר כי תוכנית לחיסול חמינאי ובנו הוצגה לטראמפ לפני כמה שבועות.

לפי הדיווח, חלק מיועציו של טראמפ המליצו על סבלנות. הם טוענים שככל שיעבור הזמן וההיערכות הצבאית האמריקאית תתרחב, כך יגדל גם מנוף הלחץ של טראמפ.

עם זאת, גם חלק מיועציו הקרובים ביותר של טראמפ מודים שאינם יודעים מה יחליט לעשות או מתי. "הנשיא עדיין לא החליט לתקוף. אני יודע את זה כי לא תקפנו. ייתכן שלעולם לא יעשה זאת. ייתכן שיתעורר מחר ויאמר: 'זהו זה'", אמר יועץ בכיר לטראמפ.

אותו יועץ אמר כי הפנטגון הציג לטראמפ אפשרויות רבות. "יש להם משהו לכל תרחיש. תרחיש אחד מחסל את האייתוללה ואת בנו ואת המולות (אנשי הדת המכובדים)", אמר היועץ, בהתייחסו למנהיג העליון עלי חמינאי ולבנו מוג'תבא, הנתפס כיורש פוטנציאלי.

יועץ בכיר נוסף לטראמפ אמר: "טראמפ משאיר את כל האפשרויות פתוחות. הוא יכול להחליט על תקיפה בכל רגע". אנה קלי, דוברת מטעם הבית הלבן, אמרה: "התקשורת יכולה להמשיך ולשער לגבי מחשבותיו של הנשיא ככל שתרצה, אבל רק הנשיא טראמפ יודע מה הוא עשוי או לא עשוי לעשות".

9
לפעול ביד ברזל חסרת רחמים להשמיד את כל המפקדות והמערכים שמספקים תחמושת או תכנון ירי לחסל כל מנהיג שמסכן את ביטחון ישראל להפוך את מערכי החזיתות לאבק ולמחוק כל ראשי הטרור מכל המקומות בהם הם פועלים בעזה בצפון לבנון ובמרחבי איראן
מור
8
עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע בזעקה ובתחינה אנו קוראים את מזמורי תהילים י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל, קמ״ב לעורר רחמי שמיים מרובים להצלחת מדינת ישראל וחיילי צה״ל שיעמדו בגבורה מול משטר הרשע האיראני ויזכו לסייעתא דשמיא
אברהם
7
..לב מלך ושרים ביד השם.. אל דאגה חודש אדר לא ישאר חמינאי.ולא שום כלב ממשמרות המהפכה..ויתלו את המן..
חצקל

