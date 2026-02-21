ברוכים הבאים לעוד מהדורה של תוכנית "דבר השבוע". הפעם, התוכנית לוקחת אותנו למסע חוצה יבשות - החל ממימי המפרץ החמים ועד לקרחונות של דרום אמריקה, דרך פעילות החסד במחלקות בבתי החולים בישראל.

האיום האיראני על צי הפלדה: מציאות או דמיון?

בעקבות הגעתן של נושאות המטוסים הענקיות "ג'רלד פורד" ו"לינקולן" לאזור המפרץ, ולאחר ציוצי האיום מצד מנהיג איראן עלי חמינאי, עלתה השאלה המסקרנת: האם טיל איראני מסוגל באמת להטביע עיר צפה של מיליארדי דולרים?

אלחנן טוויג, מומחה טכנולוגיה וסייבר, התארח באולפן והסביר מדוע הסיכוי לפגיעה בנושאת מטוסים הוא למעשה אפסי:

• ריחוק גיאוגרפי ותנועה מתמדת: נושאות המטוסים משייטות במרחק של מאות קילומטרים מהחוף ונמצאות בתנועה מתמדת במהירות של כ-50 קמ"ש. עקמומיות כדור הארץ מונעת מהאיראנים לזהות אותן מהחוף.

• מטריית הגנה אווירית: נושאת המטוסים אינה שטה לבד, אלא מלווה בצי תקיפה ומטוסי בקרה מתקדמים (דוגמת הבואינג עם צלחת המכ"ם הענקית), המסוגלים לזהות כל איום אטמוספרי ברדיוס של מאות קילומטרים.

• מידור וספיגת פגיעות: גם בתרחיש הקיצון בו טיל יצליח לחדור את שכבות ההגנה, המערכות המודרניות בספינה בנויות מתאים אטומים ומבוזרים, כך שפגיעה מקומית נאטמת מיד ואינה גורמת לטביעת הכלי כולו.

פורים בפטגוניה: הצלת נפשות בקצה העולם

רגע לפני חג הפורים, התוכנית קופצת לנקודה הדרומית ביותר בעולם שיש בה שליח חב"ד – חבל פטגוניה שבארגנטינה. הרב בועז קליין, שליח חב"ד בעיר ברילוצ'ה, שיתף באתגרים הלוגיסטיים הכרוכים בארגון סעודות החג והפסח בקור עז שמגיע למינוס 20 מעלות, כשמשאיות קירור עם בשר וכשרות צריכות לגמוע מרחק של 2,000 קילומטרים מבואנוס איירס.

הרב קליין הדגיש כי מאז פרוץ מלחמה בשביעי באוקטובר, אופי השליחות השתנה משמעותית. בתי החב"ד הפכו למוקדי תמיכה נפשית והצלת חיים עבור מטיילים ישראלים שחווים פוסט-טראומה. הוא סיפר בהתרגשות על קצין נפגעים מצה"ל שהגיע לטיול התרעננות לאחר שנחשף למראות קשים, ומצא בבית חב"ד אוזן קשבת, חיבוק, ומקום לפרוק את המטענים הרגשיים מול הנופים הפסטורליים.

מחסד בבתי החולים ועד לעימות באולפן

התוכנית לא מזניחה את הזירה המקומית, ונפתחת בתיעוד מרגש של מתנדבי ארגון "דרכי מרים", המגיעים מדי שבוע לבתי החולים כדי לחלק מאפים ושתייה ולשמח את השוהים במקום.

מיד לאחר מכן, הוצג קטע סוער מתוך התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי. הפאנל דן בהתבטאויות הקשות של אנשי תקשורת נגד הציבור החרדי והקריאות "להגלות אותם", תוך דיון נוקב על הסכנה שבשיח המפלג, אותו הגדיר יואב אלר כ"דינמיקה של פירוק" המזכירה תקופות אפלות.

ולסיום: הפינה לפנצ׳יאון

כדי לסיים בחיוך, יוסי חיים ומשה מנס הגישו את פינת "לפנצ׳יאון" הקומית. בין היתר, סופר שם על צעיר סיני ששבר את שיא גינס לאחר שישן 33 שעות ברצף, על שימפנזה שנתפס מעשן בגן חיות, ועל בוגרת מוסדות חב"ד שתהפוך לנהגת הקטר הראשונה בישראל ותהפוך, בדרכה, כל נסיעה להתוועדות חסידית.