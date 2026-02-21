דיווח: המהלך הדרמטי של חיזבאללה כהכנה למבצע ישראלי בלבנון 

התקיפות של צה"ל אתמול (שישי) בבקעת הלבנון היו הקדמה לתחילת המבצע הצבאי הישראלי בלבנון, שצפוי להתרחש במקביל לתקיפה באיראן. מקורות המקורבים לחיזבאללה טענו כי מתקפה צבאית ישראלית נגד חיזבאללה היא בלתי נמנעת, וכי מדובר רק בעניין של תזמון.

על פי מקורות שדיברו עם אל-ערבייה הסעודי, חיזבאללה מתכונן לתקיפה צבאית צפויה נגדו ומעצים את פגישותיו הצבאיות והביטחוניות במטרה לפתח תוכניות למלחמה הצפויה נגדו.

במקביל, מקורות המקורבים לחיזבאללה אישרו כי ארגון הטרור אינו מנוהל כיום על ידי לבנונים, אלא על ידי קצינים ממשמרות המהפכה, שחלקם היו בלבנון ואחרים הגיעו לאחרונה, לאחר שהתגברו הדיווחים על האפשרות שארצות הברית תתקוף את איראן.

המקורות הוסיפו כי הקצינים אחראים על שיקום יכולות הארגון, והם גם מפקחים באופן אישי על התוכניות ומקיימים פגישות עם קציני חיזבאללה ביותר מאזור אחד כדי לתת הוראות והכוונה, כולל פגישת יחידת הטילאות בבקאע - שישראל תקפה.

כאמור, צה"ל תקף אתמול במרחב בעלבכ שבבקעת הלבנון וחיסל מספר רב של מחבלים המשתייכים למערך הטילאות של ארגון הטרור חיזבאללה. צה"ל תקף גם כמסר מרתיע מתוך הבנה כי חיזבאללה נערך לתקוף בידי טילים את ישראל - אם ארצות הברית תתקוף את איראן.

על פי הודעת דובר צה"ל, התקיפות בוצעו בשלוש מפקדות שונות של הארגון, במסגרת המשך הפעילות נגד תשתיות טרור באזור הבקעא. לפי גורם צבאי, נהרגו ונפצעו גם עשרות מחבלים.

בצה"ל ציינו כי המחבלים זוהו בעת האחרונה כשהם פועלים להאצת תהליכי מוכנות והתעצמות, תוך תכנון ירי לעבר מדינת ישראל וקידום מתווי טרור שמסכנים את כוחות צה"ל ואת אזרחי המדינה. עוד נמסר כי מערך הטילאות של חיזבאללה אחראי לירי הטילים והרקטות לעבר ישראל, וכי בימים אלו עסק בתכנון ירי נוסף לעבר שטח המדינה.