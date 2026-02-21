כיכר השבת
ברקע התקיפה באיראן

ב-3 מפקדות שונות: חוסל מספר רב של מחבלי חיזבאללה; כיוונו טילים לעבר ישראל; בעזה חוסל מחבל

לפחות שמונה מחבלי חיזבאללה חוסלו במהלך ליל שבת קודש בגזרת בעלבאכ בלבנון, בעקבות זיהוי של צה"ל את פעילות הטרור שביצעו במקום שכלל; תכנון ירי לעבר מדינת ישראל וקידום מתווי טרור אשר מסכנים את כוחות צה”ל ואת אזרחי מדינת ישראל. בעזה חוסל מחבל שחצה את הקו הצהוב ברצועה (חדשות ביטחון)

3תגובות
תיעוד החיסול בלבנון
תיעוד החיסול בלבנון| צילום: צילום: דו"צ
תיעוד החיסול בלבנון (צילום: דו"צ)

צה”ל תקף בליל שבת קודש במרחב בעלבכ וחיסל מספר רב של מחבלים המשתייכים למערך הטילאות של ארגון הטרור , בשלוש מפקדות שונות של הארגון.

המחבלים זוהו פועלים בעת האחרונה להאצת תהליכי מוכנות והתעצמות, תוך תכנון ירי לעבר מדינת ישראל וקידום מתווי טרור אשר מסכנים את כוחות צה”ל ואת אזרחי מדינת ישראל. מערך הטילאות אחראי לירי הטילים והרקטות לעבר מדינת ישראל ופועל בימים אלו לתכנון ירי מסוג זה לשטחנו.

פעילותם של המחבלים בגזרת , היוותה מעל כל ספק, הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

"צה”ל ימשיך לפעול נגד ניסיונות השיקום וההתחמשות מחדש של ארגון הטרור חיזבאללה, ויפעל בעוצמה להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל. צה”ל ממשיך להיות מחויב להבנות בין ישראל ללבנון", נמסר מדובר צה"ל.

דובר צה"ל מסר לגבי הפעילות השבת ברצועת עזה: "מוקדם יותר בשבת קודש, כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מחבל במרחב הקו הצהוב שהתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי".

עוד נמסר: "מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם.
דוד
2
ה' רחום וחנון תלחם לנו את המלחמה הזאת ותראה לנו ניסים גדולים כמו שכתוב: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים" ברוך ה' שהישועה בידו אנו עומדים באמונה חזקה ומצפים לראות את הנס בפועל.
ישראל
1
כל שלטון טרור הוא עמלק בדורו אין לו תקנה אלא עקירה מן השורש יש למוטט את ממלכת הרשע לפרק את בתי תעשיית המוות ולהעביר מן הארץ את כל מנגנוני הדמים והחמס כל זמן שהם קיימים הסכנה קיימת זו חובת השעה הכרעה מוחלטת
זאב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר