צה”ל תקף בליל שבת קודש במרחב בעלבכ וחיסל מספר רב של מחבלים המשתייכים למערך הטילאות של ארגון הטרור חיזבאללה, בשלוש מפקדות שונות של הארגון.

המחבלים זוהו פועלים בעת האחרונה להאצת תהליכי מוכנות והתעצמות, תוך תכנון ירי לעבר מדינת ישראל וקידום מתווי טרור אשר מסכנים את כוחות צה”ל ואת אזרחי מדינת ישראל. מערך הטילאות אחראי לירי הטילים והרקטות לעבר מדינת ישראל ופועל בימים אלו לתכנון ירי מסוג זה לשטחנו.

פעילותם של המחבלים בגזרת לבנון, היוותה מעל כל ספק, הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

"צה”ל ימשיך לפעול נגד ניסיונות השיקום וההתחמשות מחדש של ארגון הטרור חיזבאללה, ויפעל בעוצמה להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל. צה”ל ממשיך להיות מחויב להבנות בין ישראל ללבנון", נמסר מדובר צה"ל.

דובר צה"ל מסר לגבי הפעילות השבת ברצועת עזה: "מוקדם יותר בשבת קודש, כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מחבל במרחב הקו הצהוב שהתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי".

עוד נמסר: "מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".