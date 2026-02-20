סערת הבינה המלאכותית (AI) מגיעה לפתחה של חסידות גור, ל"כיכר" נודע כי בחסידות פותחים במערכה הסברתית ותקנונית רחבת היקף תחת הכותרת "שבת טהרנו". במהלך השבת הקרובה, פרשת תרומה, יוקדשו הדרשות והמסרים בבתי החסידים למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ולסכנות הטמונות בשימוש בבינה המלאכותית.

רבני "הוועדה לענייני טכנולוגיה" של החסידות, שלמדו לעומק את הנושא, גיבשו סדרת הנחיות המבדילות בין שימוש מקצועי הכרחי לבין "שיח חופשי" עם המכונה, המוגדר כסכנה רוחנית וחברתית.

במכתב מיוחד שיופץ בערב שבת קודש, נחשפות התקנות החדשות הפונות לכלל חסידי גור:

המכתב המלא של הוועדה לענייני טכנולוגיה:

בס"ד, ערש"ק טהרנו בשלמות, תרומה תשפ"ו

מכתב הועדה לענייני טכנולוגיה בעניין הבינה מלאכותית – AI

יצר הרע של דורנו, חידושי הטכנולוגיה, לא נח ולא שקט לדאבוננו. ציבור אנשי שלומינו ב"ה עומד בפרץ ונשמע לתקנות הרבנים, נשמה, ומתנזר. וגם במקום צורך פרנסה משתמש רק בדברים חסומים כפי הנצרך, ובזהירות מרובה.

אך היצר לא שקט, ומתחדש כמאמר חז"ל 'יצרו של אדם מתחדש עליו כל יום'. וכעת בדמות 'בניין חדש – בינה מלאכותית', שתוך 3 שנים נכנס, עד כדי כך שכבר במקצועות רבים ישנם דברים שימושיים שכמעט אי אפשר בלעדיו. הוא מייצר דברים ותכנים במהירות ויעילות גם למי שאינו מנוסה במקצוע הזה כלל.

אך מצד שני יש בו 'חבר רע' – גולם, שאפשר לדבר או להתכתב עימו בידידות ועל כל הנושאים. ל"ע רבים בעולם מצאו חבר חדש, זמין ונח, והתמכרו לגמרי לעיסוק רדוד ורחובי בשיח עם הדומם הזה. זאת מלבד הידע הכי גרוע שאפשר לקבל ממנו, עד שאול תחתיה.

סכנה זו נכנסת לכל מקום הן בשיחות טלפון (ולצערנו, אפילו הכשר) והן במחשבים ואפילו החסומים.

רבני הוועדה ועסקניה למדו מסכת ע"ז זו, וסידרו כללים והדרכות לאסור את האסור לגמרי 'בינה מלאכותית – ללא שליטה' דהיינו אפשרות 'דו שיח' (שאלות ותשובות) חופשי עם גולם באופן המדמה שיחה עם בן אדם, בין בדיבור בין בכתיבה. ולהתיר לצורכי עבודה את מה שאפשר לעבוד עימו 'בשליטה' דהיינו יצירת תוצרים שונים כגון יצירת תמונות או מוצרים אחרים באופן שאין בו דו שיח.

בנוסף פיתחו דרך כיצד לעבוד בתחומים מסוימים באופן שאין אפשרות ל'דו שיח' חופשי, כך שיוכלו הנצרכים לעבוד עם הגולם המייצר תוצרים מסוימים או מידע ממוקד, ללא אפשרות 'דו שיח' חופשי עימו, וללא חשש שהגולם יקום על יוצרו ויתחבר עימו ויביאהו מטה.

מובן שיש צורך כללי להתרחק מחידושי הטכנולוגיה בכלל ומדברים הקשורים בבינה מלאכותית בפרט, השי"ת יעזור שנוכל לעבור את קשיי התקופה ולהינצל מכל רע.