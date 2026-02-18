שיחה נדירה | מה ביקש האדמו"ר הצינור מהרבי מסקווירא?

מסע הקודש של האדמו"ר 'הצינור' מקרעטשניף כפר עטה בארצות הברית ממשיך לעורר הדים, כאשר אלפים פוקדים את בית האכסניה ונוהרים אחר האדמו"ר בכל עת. אמש נרשם שיא נוסף במסע, בעת שהגיע האדמו"ר לביקור רב רושם במעונו של האדמו"ר מסקווירא בשיכון סקווירא בניו יורק.

בעולם החסידות מציינים כי מדובר בציון דרך משמעותי ומעורר עניין רב, האדמו"ר הצינור ידוע כאחד המנהיגים הבולטים הדבוקים בתורת ברסלב, ועל כן פגישה עם האדמו"ר מסקווירא נחשבת למחזה נדיר ויוצא דופן בנוף חצרות הקודש.

האדמו"ר מסקווירא קידם את פני האורח ברוב כבוד והערכה. במהלך השיחה הממושכת, שנסובה סביב הנהגת העדות הקדושות ודרכי החסידות, התבטא האדמו"ר הצינור בענוותנותו וביקש את ברכת האדמו"ר מסקווירא שיהיה לו הכוח להנהיג את עדתו על מי מנוחות.

אל הביקור המרומם התלוו הגה"צ רבי אהרן קאהן, רב חסידי תולדות אהרן במונסי ובנו של האדמו"ר מתולדות אהרן, לצד בני משפחה וקהל חסידים. לאחר שעה ארוכה של שיחה תורנית וחלוקת פירות כמנהג המקום, נפרדו האדמו"רים לשלום מתוך ברכות לרוב וחיזוק קשרי הידידות בין החצרות.