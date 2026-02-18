כיכר השבת
התקבל בכבוד מלכים

שיחה נדירה | מה ביקש האדמו"ר הצינור מהרבי מסקווירא?

האדמו"ר הצינור מקרעטשניף כפר עטה המבקר בימים אלו בארה"ב, הגיע אמש לביקור הוד במעון האדמו"ר מסקווירא |האורח הידוע בדבקותו בתורת ברסלב, התקבל ביתרת הכבוד, ובשיחה שנמשכה שעה ארוכה, דנו האדמו"רים בהנהגת הדור, כאשר האורח מבקש את ברכת בעל האכסניה להנהגת העדה | צפו בתיעוד מהביקור המרומם (חסידים)

האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה בביקור אצל האדמו"ר מסקווירא
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה בביקור אצל האדמו"ר מסקווירא| צילום: צילום: מוטי אטיאס
האדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה בביקור אצל האדמו"ר מסקווירא (צילום: מוטי אטיאס)

מסע הקודש של האדמו"ר 'הצינור' מקרעטשניף כפר עטה בארצות הברית ממשיך לעורר הדים, כאשר אלפים פוקדים את בית האכסניה ונוהרים אחר האדמו"ר בכל עת. אמש נרשם שיא נוסף במסע, בעת שהגיע האדמו"ר לביקור רב רושם במעונו של האדמו"ר מסקווירא בשיכון סקווירא בניו יורק.

בעולם החסידות מציינים כי מדובר בציון דרך משמעותי ומעורר עניין רב, האדמו"ר הצינור ידוע כאחד המנהיגים הבולטים הדבוקים בתורת ברסלב, ועל כן פגישה עם האדמו"ר מסקווירא נחשבת למחזה נדיר ויוצא דופן בנוף חצרות הקודש.

האדמו"ר מסקווירא קידם את פני האורח ברוב כבוד והערכה. במהלך השיחה הממושכת, שנסובה סביב הנהגת העדות הקדושות ודרכי החסידות, התבטא האדמו"ר הצינור בענוותנותו וביקש את ברכת האדמו"ר מסקווירא שיהיה לו הכוח להנהיג את עדתו על מי מנוחות.

אל הביקור המרומם התלוו הגה"צ רבי אהרן קאהן, רב חסידי תולדות אהרן במונסי ובנו של האדמו"ר מתולדות אהרן, לצד בני משפחה וקהל חסידים. לאחר שעה ארוכה של שיחה תורנית וחלוקת פירות כמנהג המקום, נפרדו האדמו"רים לשלום מתוך ברכות לרוב וחיזוק קשרי הידידות בין החצרות.

