נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך לנהל בימים אלו את הקמפיין לקבלת פרס הנובל, לאחר שלדבריו "סיים שמונה מלחמות". מעבר לשלל המלחמות אותן הוא טוען שהביא לסיום, ("יש שלום במזרח התיכון"), את המלחמה האמיתית, זו שגובה את חייהם של אלפים באירופה בכל שבוע - הוא טרם הצליח לסיים.

למרות הבטחתו להביא לשלום בין רוסיה לאוקראינה תוך יממה, המלחמה המדממת בהיסטוריה של אירופה מאז מלחמת העולם השנייה עדיין כאן - ובמלוא עוצמתה.

לשם כך, שלח השבוע הנשיא טראמפ את שליחיו הנאמנים קושנר וויטקוף לשוויץ, שם תיזזו שני הדיפלומטים בין מלונות יוקרה בז'נבה השקטה.

במקביל לעשיית השלום העולמית, ארה"ב נאלצת בימים אלו להתמודד עם מלחמותיה שלה, אל מול הטרור העולמי בראשות איראן.

מסיבה שאינה ברורה, בחרה ארה"ב בעיר השוויצרית דוברת הצרפתית לקיום שתי פגישות הרות גורל, באותו יום - ובשעות כמעט חופפות.

בעוד שגרירי ארה"ב ישבו לשיחות מול מקביליהם האיראנים בתיווך עומאני בצדה האחד של העיר, בקצה השני של ז'נבה התכוננו משלחות רוסיות ואוקראיניות למשא ומתן על עתיד הדונבאס.

בכתבת 'רויטרס', תוארה ההתנהלות יוצאת הדופן, שלא לומר מוזרה, כאשר בעיר אחת התקיימו שתי שיחות דיפלומטיות קריטיות - עם אותם שני הנציגים שהחליפו כובעים בין מגשרים לבעלי דין.

"טראמפ נראה ממוקד יותר בכמות על פני איכות במקום בעבודה הקשה והמפורטת של הדיפלומטיה. התמודדות עם שתי הסוגיות בו זמנית באותו מקום לא הגיונית במיוחד", אמר בכיר לשעבר בממשל אובמה לסוכנות הידיעות.

"איראן הייתה המופע הפותח בריקוד דיפלומטי מתוכנן בקפידה בז'נבה", מתארים ב'רויטרס' את התיזוז הדיפלומטי יוצא הדופן בין המלונות השונים בעיר.

לאחר שלוש וחצי שעות, כך לפי 'רויטרס', יצאו שליחיו של הנשיא טראמפ לסבב שיחות חדש במלון אינטרקונטיננטל חמישה כוכבים, בקצה השני של העיר.

גורם איראני תיאר את הסיטואציה בהלצה: "זה דומה לחדר מיון עם שני חולים במצב קריטי ורופא יחיד שאינו מסוגל לתת לאף אחד מהמקרים טיפול מתמשך, מה שמגדיל את הסבירות לכישלון."

במילים אחרות, על ויטקוף וקושנר הוטלה המשימה "לפתור את כל הבעיות שבעולם", אמר מוהנד חאג'-עלי ממרכז קרנגי למזרח התיכון בביירות.

גם היעדרותו של בכיר הדיפלומטיה האמריקנית - מזכיר המדינה מרקו רוביו שידוע באובססיביות שלו לפרטים, עוררה תהיות בקרב מומחי דיפלומטיה בינלאומיים.

לדבריהם, למרות הצלחות העבר, ויטקוף וקושנר אינם בעלי רקע מספיק בתחום הדיפלומטי, בוודאי לא כשהם ניצבים מול אשפי דיפלומטיה כמו עראקצ'י האיראני. ימים יגידו.