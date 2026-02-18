יורש העצר הבריטי השתתף בתוכנית רדיו מיוחדת שעסקה במניעת התאבדות בקרב גברים והכריז על הקמת רשת סיוע לאומית חדשה.

הנסיך מוויילס שיתף בתהליך האישי שהוא עובר עם עולמו הרגשי במהלך דיון פתוח על בריאות הנפש בתוכנית הרדיו "Life Hacks" של רשת BBC.

הנסיך שיתף בפתיחות יוצאת דופן את מצבו הרגשי. "אני מקדיש זמן רב לניסיון להבין את הרגשות שלי ומדוע אני מרגיש כפי שאני מרגיש, ואני מרגיש שזה תהליך חשוב מאוד לעשות מדי פעם, לבדוק את עצמך ולהבין למה אתה מרגיש כך". לדבריו, "לפעמים יש הסבר ברור, ולפעמים אין. אני חושב שהרעיון שמשבר בבריאות הנפש הוא זמני - אתה יכול לחוות רגע חזק של משבר נפשי אבל הוא יעבור".

במקביל לחשיפה האישית, הודיעה הקרן המלכותית של הנסיך על תרומה של מיליון ליש"ט לטובת הקמת רשת לאומית למניעת התאבדות.

הרשת, שתאגד עשרים ארגונים הפועלים בתחום, תנוהל על ידי המומחית לבריאות הציבור פרופסור אן ג'ון. המיזם נועד להעמיק את ההבנה בגורמי השורש להתאבדויות ולהעניק תמיכה רחבה לנפגעים ברחבי הממלכה המאוחדת.

במהלך הפאנל, בו השתתפו גם מומחים מתחום הסיוע הנפשי, הדגיש הנסיך את הצורך בשינוי חברתי עמוק.

"אנחנו צריכים יותר מודלים גבריים לחיקוי שם בחוץ, שידברו על זה ויהפכו את זה לנורמלי, כך שזה יהפוך לטבע שני עבור כולנו", אמר והוסיף כי "חלק מהתחושה בנוח לדבר על בריאות הנפש היא הבנת הנושא".

הנסיך קרא לציבור "למדו לאהוב את עצמכם ולהבין את עצמכם" וציין כי ארגוני הסיוע יכולים להוות קרש קפיצה ליציאה מרגעים קשים. "אם נדבר על זה יותר, ונחנך אנשים יותר, אז בתקווה הרעיון של התאבדות ימשיך להידחק רחוק יותר ויותר, כי אתה יודע שמחר, אתה עשוי להתעורר ואתה עשוי להרגיש שונה מאוד", הסביר.

עיסוקו של הנסיך בנושא אינו חדש, ובשנה שעברה הוא נראה נסער במיוחד בעת ששמע את סיפורה של ריאן מאנינגס, שאיבדה את בעלה בהתאבדות ימים ספורים לאחר מות בנם הקטן. מהקרן המלכותית נמסר כי מניעת התאבדות היא אתגר מורכב הדורש מודלים מגוונים של תמיכה.