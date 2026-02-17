האם בג"ץ מנהל את המדינה או שהממשלה פשוט בורחת מאחריות? - פאנל מלא אמוציות בתכנית 'כיפות שחורות'| צילום: צילום: כיכר השבת
תוכנית "כיפות שחורות" - הזירה המרכזית באתר 'כיכר השבת', בפרק נוסף וסוער ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי.
הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות והמאתגרות - אנ"ש, הנייעס החרדי, רץ ברשת, איש השבוע ואסוציאציות.
השבוע התארחו בפאנל:
- ח"כ משה (קינלי) טור-פז - חבר כנסת מטעם 'יש עתיד', שהאשים את ההנהגה החרדית באלימות ברחובות אך תקף גם את התנהלות המשטרה.
- איציק ברנדויין - עיתונאי 'ערוץ 7', שביקר את הזלזול ברבנים וקרא לממלכתיות.
- ד"ר יואב הלר - יו"ר תנועת 'הרבעון הרביעי' וחוקר שואה, שהזדעזע משריפת התפילין והציג תוכנית מקיפה לרפורמה משטרית.
- הרב לייב כהן - נציג 'הפלג הירושלמי', שהגן על ההתנגדות לגיוס בחירוף נפש ותקף את ה"ברבריות" של המשטרה בבני ברק.
מה בתכנית?
- אנ"ש (המהומות בבני ברק) - הדיון נפתח בסערה סביב תקיפת החיילות בבני ברק, מכתב הגינוי החריג של גדולי ישראל (הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש), ושריפת התפילין. ד"ר הלר טען כי לא ייתכן שהצבא יצטרך לתאם כניסה לעיר בישראל. מנגד, על רקע התיעוד שבו שוטר תולש פאה של אישה חרדית ומכה רוכב אופניים, הרב לייב כהן וח"כ קינלי הסכימו באופן נדיר כי מדובר ב"אלימות משטרתית ברברית", כאשר קינלי הפנה אצבע מאשימה לשר בן גביר ש"שחרר רסן".
- נייעס (המתקפה על הרב לנדו) - בעקבות נאומו של הגר"ד לנדו נגד הגיוס, ח"כ אלעזר שטרן פרסם טקסט חריף נגדו. חברי הפאנל, כולל החילונים שבהם, גינו את סגנונו של שטרן. ד"ר הלר הבהיר: "נגד גדולי ישראל לא מדברים ישירות", ואיציק ברנדויין הוסיף כי "יש לנהל שיח מכובד מול מנהיג של אלפים". הרב כהן טען כי דברי שטרן הם "אלימות מילולית הגרועה מאלימות פיזית".
- חרדים למשפט (שלטון בג"ץ) - הפאנל דן בשאלה מי באמת מנהל את המדינה. הרב כהן טען כי בג"ץ הוא הריבון ולכן מאבקים פרלמנטריים הם מיותרים. ח"כ קינלי ניסה להגן על בית המשפט וטען כי "בג"ץ מגן על החרדים", אך ד"ר הלר הבהיר כי המערכת חייבת רפורמה משטרית רחבה והציג את מתווה "הרבעון הרביעי" להגבלת זכות העמידה ושינוי שיטת בחירת השופטים בהסכמה.
- רץ ברשת (ההשוואה המזעזעת של ברקוביץ') - הסרטון בו נראה כדורגלן העבר אייל ברקוביץ' משווה חרדים קיצוניים למחבלים וטוען שהם גרועים מהם, זכה לגינוי מקיר לקיר. איציק ברנדויין הזכיר כי "הם לא הגיעו לדקור אף אחד", וד"ר הלר, כחוקר שואה, הזדעזע: "אלו דיבורים שנועדו לפירוק המדינה, אני לא יכול לשמוע את זה".
עוד בפאנל:
- מי איש השבוע? ח"כ קינלי בחר בסא"ל אור בן יהודה (מג"דית קרקל שהצילה חיים בשבעה באוקטובר); הרב לייב כהן בחר בציניות בשתי החיילות שחילקו צווים בבני ברק ("סמל הבורות החילונית להלך הרוח החרדי"); איציק ברנדויין בחר ביבגני זרובינסקי שערך סיור חיובי במאה שערים; וד"ר הלר בחר בחבריו למילואים, גברים בני 50 שעדיין נושאים בנטל באהבה.
- ובפינת האסוציאציות - מה אמר ח"כ קינלי על קריאתו של יאיר לפיד להתאחד ("פוליטיקה היא ספורט קבוצתי")?, איך הגיב איציק ברנדויין על ממלא מקום נשיא העליון יצחק עמית?, וכיצד התעמתו ד"ר הלר והרב לייב כהן מול תמונת התפילין השרופות, כשהלר הודה שזה "מזכיר לו פוגרומים" וכהן טען שזה קרה בטעות?
