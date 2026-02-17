מדינה באנרכיה? פאה תלושה, תפילין שרופות וילד מוכה: העימות על בני ברק שהוציא את כולם מהכלים ב"כיפות שחורות" סביב שולחן אחד ב'אולפן כיכר', התקבצו חברי הפאנל לדיון טעון ונפיץ במיוחד בתוכנית "כיפות שחורות". מהמהומות בבני ברק, שריפת התפילין ואלימות המשטרה, דרך המתקפה של ח"כ שטרן על הרבנים, ועד ההשוואה המזעזעת של אייל ברקוביץ' והשאלה האם בג"ץ מנהל את המדינה | חברי הפאנל: ח"כ משה (קינלי) טור-פז; איציק ברנדויין; ד"ר יואב הלר והרב לייב כהן • צפו (אולפן כיכר)

