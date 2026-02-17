ח"כ יצחק פינדרוס (דגל התורה) עלה לנאום סוער במליאת הכנסת על רקע ההפגנות האלימות בבני ברק ולצד הגינוי לאלימות, פינדרוס הטיח בחברי הכנסת: מה חשבתם שיקרה כשבאתם לפגוע בדבר הכי יקר לנו? צפו בנאום המלא.

הנאום המלא

"הרצחת וגם ירשת? אני עולה לפה בגלל דברים של חלק מחברי הכנסת, שאני פשוט עומד ומשתומם.

מה חשבתם לכם כשלקחתם מיליון, מיליון וחצי אזרחים והפכתם אותם ללא לגיטימיים ופליליים? מה חשבתם שיקרה? מה חשבתם כשלקחתם 100,000 איש והפכתם אותם לפליליים? מה חשבתם שיקרה?

אין ספק שאנחנו צריכים להתמודד עם ניסיון ואתגר שלא היה לנו אף פעם – ללמד את הילדים שלנו לא להיות אלימים ולא להיות אכזריים, אף על פי שמכים אותם, אף על פי שרודפים אותם ברחובות, אף על פי שהפכו אותם ללא לגיטימיים, אף על פי שהפכו אותם לפליליים.

זה אתגר חינוכי קשה, ואני לא מקנא במחנכים שצריכים להתמודד עם זה, וצריכים להתמודד עם זה. מה שהיה אתמול בבני ברק הוא מעשה נוראי שאסור שיקרה. אני לא מקנא במחנכים שצריכים לעמוד. אבל לראות את אותם אנשים שהביאו לזה ושגרמו לזה – אנחנו צריכים לעשות בדק בית פנימי איך מחזקים את החינוך. אבל לראות את אותם אנשים – הרצחת וגם ירשת?

לקחתם 100,000 איש והפכתם אותם ללא לגיטימיים. חשבתם שמה יקרה, הם יגידו לכם: תודה רבה, הצלתם אותנו? מה חשבתם שיקרה כשבאתם לפגוע בדבר הכי יקר לנו? כן, הכי יקר. אלפי שנים לפני מדינת ישראל זה היה יקר לנו. אלפי שנים לפני שקמה המדינה הדבר הזה היה יקר לנו, מסרנו נפש עליו כל השנים.

אם אתם חושבים שהיה נושא של מה יהיה בישיבות וגיוס בישיבות – היה גם במדינות אירופה, היה בהרבה מקומות. עמדנו בזה בגאון, ונמשיך לעמוד בגאון. ותפסיקו להתלהב ולהגיד: תשמע, יש ציטוט. אף בחור ישיבה – כן – לא אמור להתגייס לצה"ל. אף בחור ישיבה. שמעת? כן, אף בחור ישיבה. זה לא אומר שחרדים שהם לא תלמידי ישיבות לא צריכים להתגייס לצה"ל, וזה מה שהחוק בא להסדיר.

על מה חשבתם? מה חשבתם שיקרה? מה חשבתם? תמשיכו בדבר הזה, להפוך 1.3 מיליון איש ללא לגיטימיים ולצעוק איך זה קורה שאנשים מגיעים לכזה שפל של אלימות – שאני חושב שזה שפל, ואני חושב שצריך לעשות הכול לעצור את זה, לעשות הכול לעצור את זה. אבל האשמה? לנו יש אתגר.

האשמה היא עליכם ועל סולברג, על גלי בהרב מיארה, על מי שעתר לבג"ץ, ועל אהרן ברק, ועל האנשים האלה. אנחנו נעבור את התקופה הזאת, אבל הם ייזכרו לדיראון עולם".