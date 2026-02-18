כיכר השבת
הכוח זוהה בטעות כאויב

הותר לפרסום: סמ"ר עופרי יפה נהרג מאש צה"ל בדרום רצועת עזה

דובר צה"ל מתיר לפרסם את דבר נפילתו שללוחם בסיירת צנחנים סמ"ר עופרי יפה ז"ל, בן 21, מיישוב היוגב, בקרב בדרום רצועת עזה | הלוחם נפצע אנוש מירי דו צדדי לאחר שהכוח שלו זוהה בטעות כאויב ונפטר בדרך לבית החולים (חדשות)

2תגובות
סמ"ר עופרי יפה ז"ל (צילום: דובר צה"ל)

הותר לפרסום: סמ"ר עופרי יפה ז"ל, בן 21, מיישוב היוגב, לוחם בסיירת צנחנים, נפל הלילה (רביעי) בקרב בדרום רצועת .

מפרטים ראשונים עולה כי מדובר בתקרית מצערת של ירי דו צדדי, שאירעה בשטחי הקו הצהוב שבשליטת , באזור חאן יונס.

לפי הכתב הצבאי של גל"צ דורון קדוש, שני כוחות של חטיבת הצנחנים, יצאו לפעילות של סריקות וטיהור מבנים, בשטח הקו הצהוב.

אך במהלך הלילה, בסביבות השעה 02:00, כוח אחד זיהה בשוגג את הכוח השני כאויב, ופתח באש. כתוצאה מהירי, סמ"ר עופרי יפה נפצע באורח אנוש והוזנק פינוי רפואי, אך תוך כדי הפינוי נקבע מותו עוד לפני שהגיע לבית החולים.

צה"ל פתח בחקירת האירוע ומשתתף בצער המשפחה.

סמ"ר עופרי יפה הוא החלל החמישי של צה"ל בעזה מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, לפני כארבעה חודשים. לפני נפלו ברצועה רב-סרן יניב קולא ז"ל, סגן-משנה איתי יעבץ ז"ל, רב-סמל ראשון במיל' אפי פלדבאום ז"ל ורב-סמל מתקדם במיל' עשהאל באבד ז"ל.

מתחילת המלחמה בשמחת תורה תשפ"ד נפלו 925 חיילי צה"ל.

2
השם יקום דמו . תנחומים למשפחה היקרה .
חזי ירושלים
1
אוי, כמה זה כואב. הי"ד. תנחומים למשפחתו.
מישהו

