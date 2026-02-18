חולדאי נגד ש"ס: הקרב היצרי על כיסא רב העיר תל אביב

הגאון רבי זבדיה כהן ( צילום: יעקב כהן )

תל אביב רותחת: מה שאמור היה להיות הליך מנהלי שקט לבחירת רב לעיר ללא הפסקה, הפך למלחמה פוליטית חזיתית שמאיימת לשנות את פניה של העיר תל אביב.

שמונה שנים אחרי שהרב המיתולוגי הגאון הרב ישראל מאיר לאו עזב את התפקיד, העיר חווה טלטלות בין עתירות לבג"ץ לבין האשמות על "דילים" אפלים.

הרב צבי יהודה לאו, לצד אביו הגרי"מ לאו והרב מיכה הלוי ( צילום: אוראל עזרא )

התפקיד הנחשק, שנחשב לאחד היוקרתיים בעולם הרבנות, משך אליו שורה של מועמדים בעלי משקל. הגאון הרב זבדיה כהן: ראש אבות בתי הדין בת"א ומקורבו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף. הוא נחשב למועמד המועדף על ש"ס, אך סופג ביקורת בשל העובדה שילדיו לא שירתו בצבא ובשל הכוונה שיחזיק בכפל תפקידים חריג. הרב חיים אמסלם: "המורד" של ש"ס לשעבר, שמוביל קו ליברלי של שילוב חרדים בחברה ובחינוך. הרה"ג הרב צבי יהודה לאו בנו הצעיר של הרב הראשי הגרי"מ לאו ורב קהילה בפתח תקוה, המקווה להמשיך את המורשת המשפחתית בעיר. נציגי המגזר הציוני-דתי: הרב ציון אלגאזי מישיבת ההסדר ברמת גן (משרת מילואים פעיל) והרב רם ראב"ד, לשעבר רב חיל האוויר, המציג דמות חרדית-ציונית שאינה משויכת פוליטית. המועמדים המקומיים: הרה"ג הרב אריה לוין (צפון העיר) והרב אבי רזניקוב מבית החולים איכילוב.

הרב חיים אמסלם ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

הדיל והמתנגדים

כפי שפורסם לראשונה באתר ynet, המאבק עבר מהפוליטיקה למשפט. חברות המועצה מיטל להבי ואורנה ברביבאי עתרו לבג"ץ בטענה כי האסיפה הבוחרת, המונה 64 חברים, מוטה מראש לטובת הממשלה.

לטענתן, העובדה שהשר לשירותי דת ממנה ישירות כ-21 נציגים, יוצרת יתרון לא הוגן למועמד שאינו משקף את אופייה החופשי של תל אביב. במועצה כבר הספיקו לבלום את המהלך האחרון, לאחר שסירבו לאשר את רשימת הנציגים של השר, שחלקם אף מועסקים על ידי מפלגת ש"ס.

מעיריית תל אביב-יפו נמסר בתגובה כי הטענות על "דיל" מאחורי הקלעים הן חסרות יסוד. "העירייה התנהלה שמונה שנים ללא רב מכהן ונתנה מענה לכל הצרכים הדתיים", נמסר. עוד הבהירו בעירייה כי שיתוף הפעולה נעשה מכורח חוק בלבד: "אילו היינו בוחרים לא לשתף פעולה, התהליך היה מתרחש בכל זאת – אך אז כל חברי הוועד היו נציגי השר בלבד. האסיפה מורכבת מנציגים המייצגים את כלל תושבי העיר, והשאלה במי יבחר ראש העירייה אינה רלוונטית כרגע, שכן טרם פורסמה רשימת המועמדים הסופית".