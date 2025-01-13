עשרות יועצים בתחום הרפואה נחשפו לשירותי רפואה מתקדמים בקהילה בתחומי בריאות הנפש ותחומים נוספים • מנהל המחוז, ארז לוי, הציג בוועידה את הצמיחה המרשימה של כללית בירושלים • מנהל המגזר החרדי במחוז ירושלים בכללית, הרב משה רוזנגרטן: "מדובר בחיסכון של עשרות ואף מאות אלפי שקלים, ובשירות שמעניק שוויון הזדמנויות רפואית אמיתית לכלל הציבור"
מעמד מרטיט ומרגש התקיים השבוע במעונו של הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליט"א, כאשר שבעה נערי בר מצווה, שניצלו מרדת שחת, באו להתברך מפי הרב הראשי לשעבר | הנערים, בני אימהות שזכו לשוב לכור מחצבתן בחסדי שמים ובסיועם המסור של פעילי ארגון יד לאחים, התקבלו במאור פנים על ידי הרב לאו (חרדים)
הרב הראשי הגרי"מ לאו הדליק נרות חנוכה באירוע פתיחה של כיתת לימודים ב'קמא טק' שמנציחה את זכרו של ירון-אורי שי הי"ד, וקרא להגברת מעשים של אחדות בעם ישראל: "כך נזכה ברחמי שמים ובימים של שלום ושלווה" (חרדים).
על רקע תופעת היריקות וההשפלות של יהודים כלפי אנשי דת נוצרים המבקרים בירושלים וההצדקה כאילו מדובר במעשה בעל משמעות דתית, הרב הראשי הגר"ד לאו מגנה את התופעה וקורא לכבד את כל העמים המכבדים את ירושלים (חדשות)
בטקס מרשים ומכובד נחנך השבוע המרכז להצלת חיים של איחוד הצלה בעיר חיפה. את האירוע כיבדו בהשתתפותם רבנים חברי מועצת העיר, קציני משטרה וכיבוי, נציגי הנהלת איחוד הצלה, אישי ציבור, תורמים ומתנדבי המרחב (בארץ)
אל הפגישה הצטרפו מנהלת השיווק הארצי הגב' נירית בן קיש ומנהל השיווק למגזר החרדי הרב משה שלזינגר • במהלך הפגישה הוצג פרויקט ייחודי ופריצת דרך בנושא קידום בריאות, ורעיונות לשיתופי פעולה לבריאות הקהילה (חדשות הבריאות, שיווקי)
ערב יום השואה, קורא הרב ישראל מאיר לאו, רבה הראשי של תל אביב, לחזק את האחדות בעם ישראל ולהיאחז במדינת ישראל. מהלך תוכנית מיוחדת שהקליט הרב לאו לרדיו "קול ברמה", קרא הרב לזכור את קורבנות השואה ואת הקהילות שנחרבו, וביקש לחזק את אחדות העם ולהיאחז במדינת ישראל "כי אין לנו בית אחר"
קידוש השם בארצות-הברית: מאה אלף איש השתתפו הלילה בסיום הש"ס הגדול בעולם, שנערך באצטדיון "מיטלייף" בניו ג׳רזי, במעמד אדיר ומפואר בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א. את המשא המרכזי נשא הגרי"מ לאו שסיפר לנוכחים כי הוא קרוי על-שם בעל ה"אהבת ישראל מויז'ניץ זצ"ל ועל-שם רבי מאיר שפירא זצ"ל מלובלין. צפו