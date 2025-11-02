בוועידת יועצי הרפואה לחדשנות במחוז ירושלים של כללית, שנערכה השבוע בהשתתפות עשרות יועצים רפואיים ממגוון הקהילות בירושלים והסביבה, בכירי מערכת הבריאות, רבנים ואנשי ציבור, הוצג היתרון המשתלם למבוטחי כללית במחוז ירושלים. שירותי רפואה פרטיים חדשים, שמאפשרים למבוטחי "פלטינום" לעבור ניתוחים פרטיים בעלות מקסימלית של 2,000 שקלים בלבד, גם כאשר מדובר בניתוחים שמחירם בשוק הפרטי מגיע למאות אלפי שקלים.
הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב דוד לאו, שפתח את הוועידה, הפליג בשבחם של יועצי הרפואה ואמר כי "היכולת לדבר בשפה של המטופלים, להביא שלוות נפש ולכוון אותם לטיפול הנכון, היא עבודת קודש של ממש. אתם מביאים לאנשים ביטחון, תקווה וחיים חדשים".
חבר ועדת הבריאות ח"כ הרב יונתן משריקי שיבח את הפעילות של כללית במחוז ירושלים והדגיש את חשיבות החיבור לקהילה, "יש קהילות רבות בירושלים שבלעדיכם לא היינו מצליחים להגיע אליהן, במיוחד במאבקים בריאותיים כמו ההתמודדות עם התפרצות החצבת. בזכות הגישה האנושית, המסירות והשפה המתאימה הצלחנו להציל חיים כפשוטו".
מנהל המחוז ארז לוי, הציג את הצמיחה המרשימה של כללית בירושלים, המעניקה שירותים רפואיים לכ-600 אלף מבוטחים, מספר השווה לקופה שלמה. לדבריו, "כללית במחוז ירושלים מביאה כיום שירותים מתקדמים שבעבר ניתנו רק בבתי חולים, ישירות לקהילה. כללית היא הקופה הזמינה ביותר בעיר, עם מערך רפואי מקצועי ומחויב לכל מגזר". לוי הוסיף כי, "התוכנית החדשה של שירותי הרפואה הפרטיים היא מהפכה אמיתית. היא מאפשרת למבוטחים ליהנות מהשילוב בין איכות רפואית פרטית לנגישות כלכלית חסרת תקדים. זו רפואה שוויונית באמת".
המנהלת הרפואית של המחוז, ד"ר ורד ישראלי, הציגה את החזון לרפואה קהילתית מתקדמת ואמרה כי "החזון שלנו הוא להעניק טיפול איכותי, נגיש ואנושי בקהילה, תוך שיפור משמעותי באיכות החיים של המטופלים. החדשנות, הטכנולוגיה והגישה האישית משתלבות יחד למען בריאות הציבור".
ד"ר אורלי סנה-רביב הציגה את ההתפתחויות בתחום הגסטרולוגיה, כולל הרחבת שירותי הבירור והטיפול במסגרת הקהילה, מה שמונע את הצורך באשפוזים ממושכים. פרופ’ דוד שטריך, מומחה באנדוקרינולוגיית ילדים, הדגיש את חשיבות האבחון המוקדם בעיכוב גדילה בקרב ילדים, וציין כי "המודעות והנגישות לשירותים הללו בקהילה בירושלים מצילים עשרות ילדים מדי שנה מבעיות בגדילה”.
ד"ר רויטל דרעי-חסיד, מנהלת תחום רפואת נשים במחוז ירושלים, הציגה גישות חדשות בטיפול בפוריות. "המטופלות מקבלות יחס אישי, טכנולוגיה מתקדמת וזמינות גבוהה — זה שינוי של ממש בתפיסת רפואת הנשים", אמרה.
מנהל המגזר החרדי במחוז ירושלים, משה רוזנגרטן, הציג את התוכנית של השר"פ החדש: "אנחנו מביאים בשורה אמיתית לציבור. במסגרת ההסכם, כל מבוטח פלטינום יוכל לעבור ניתוח פרטי במימון כמעט מלא – עד 2,000 שקלים בלבד. מדובר בחיסכון של עשרות ואף מאות אלפי שקלים, ובשירות שמעניק שוויון הזדמנויות רפואית אמיתית לכלל הציבור". רוזנגרטן הציג את פערי המחירים המשמעותיים מול קופות החולים השונות.
בהמשך הוועידה התקיים פאנל מקצועי מרתק בנושא בריאות הנפש במגזר החרדי, בהנחיית הרב משה רוזנגרטן ובהשתתפות ד"ר אהוד אדוארד רוזיציקי, מנהל מערך הפסיכיאטריה במחוז; ד"ר בוריס לבוק, מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער; גב’ תמר לאופר, מנהלת הסיעוד במערך; גב’ מירב בן פורת־חביב, עו"ס מחוזית; וד"ר ורד ישראלי. הפאנל עסק ברגישויות המיוחדות בטיפול בתחום בריאות הנפש במגזר החרדי ובשירותים החדשניים של כללית ובראשם האפשרות לאשפוז ביתי פסיכיאטרי, המאפשר למטופלים טיפול צמוד תוך שמירה על אורחות חייהם.
מנהל המגזר החרדי במחוז ירושלים בכללית, הרב משה רוזנגרטן: "המהלך שאנחנו מובילים בכללית מחוז ירושלים הוא לא רק בשורה רפואית, אלא בשורה חברתית וערכית. רצינו לוודא שכל אדם, מכל מגזר, יוכל לקבל טיפול רפואי ברמה הגבוהה ביותר, בלי שהשיקול הכלכלי יהיה המחסום. השירות החדש של ניתוחים פרטיים בעלות מסובסדת הוא ביטוי לגישה שמלווה אותנו יום־יום, רפואה עם לב, מתוך הקשבה אמיתית לצרכים של הקהילה ולשלומם של המבוטחים".
מנהלת פניות במחלקה החרדית ומנהלת מרחב ביתר במחוז ירושלים, גיטי אבלס: "ועידת היועצים הרפואיים המחישה עד כמה כללית רואה ביועצי הרפואה שותפים אמיתיים לדרך. היכולת לשלב בין מקצועיות רפואית גבוהה לבין היכרות מעמיקה עם הקהילה היא מה שהופך את כללית למובילה במגזר החרדי. התוכנית לשירותי רפואה פרטיים משנה את כללי המשחק ומעניקה ביטחון רפואי וכלכלי אמיתי למשפחות".
מנהל המחלקה החרדית בכללית, הרב אברהם קונסקי: "כללית מובילה את מערכת הבריאות בישראל גם בתחום החדשנות וגם בתחום הנגישות הכלכלית. השר"פ החדש נועד להבטיח שכל אדם בישראל יוכל ליהנות מטיפול רפואי איכותי ברמה הגבוהה ביותר, מבלי לחשוש מהעלות. זו שליחות חברתית ולאומית, ואנו גאים להוביל אותה. שיתוף הפעולה עם היועצים הרפואיים מדגיש את הקשר של כללית עם הקהילות השונות".
