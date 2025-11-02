בוועידת יועצי הרפואה לחדשנות במחוז ירושלים של כללית, שנערכה השבוע בהשתתפות עשרות יועצים רפואיים ממגוון הקהילות בירושלים והסביבה, בכירי מערכת הבריאות, רבנים ואנשי ציבור, הוצג היתרון המשתלם למבוטחי כללית במחוז ירושלים. שירותי רפואה פרטיים חדשים, שמאפשרים למבוטחי "פלטינום" לעבור ניתוחים פרטיים בעלות מקסימלית של 2,000 שקלים בלבד, גם כאשר מדובר בניתוחים שמחירם בשוק הפרטי מגיע למאות אלפי שקלים.

הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב דוד לאו, שפתח את הוועידה, הפליג בשבחם של יועצי הרפואה ואמר כי "היכולת לדבר בשפה של המטופלים, להביא שלוות נפש ולכוון אותם לטיפול הנכון, היא עבודת קודש של ממש. אתם מביאים לאנשים ביטחון, תקווה וחיים חדשים".

חבר ועדת הבריאות ח"כ הרב יונתן משריקי שיבח את הפעילות של כללית במחוז ירושלים והדגיש את חשיבות החיבור לקהילה, "יש קהילות רבות בירושלים שבלעדיכם לא היינו מצליחים להגיע אליהן, במיוחד במאבקים בריאותיים כמו ההתמודדות עם התפרצות החצבת. בזכות הגישה האנושית, המסירות והשפה המתאימה הצלחנו להציל חיים כפשוטו".

מנהל המחוז ארז לוי, הציג את הצמיחה המרשימה של כללית בירושלים, המעניקה שירותים רפואיים לכ-600 אלף מבוטחים, מספר השווה לקופה שלמה. לדבריו, "כללית במחוז ירושלים מביאה כיום שירותים מתקדמים שבעבר ניתנו רק בבתי חולים, ישירות לקהילה. כללית היא הקופה הזמינה ביותר בעיר, עם מערך רפואי מקצועי ומחויב לכל מגזר". לוי הוסיף כי, "התוכנית החדשה של שירותי הרפואה הפרטיים היא מהפכה אמיתית. היא מאפשרת למבוטחים ליהנות מהשילוב בין איכות רפואית פרטית לנגישות כלכלית חסרת תקדים. זו רפואה שוויונית באמת".

המנהלת הרפואית של המחוז, ד"ר ורד ישראלי, הציגה את החזון לרפואה קהילתית מתקדמת ואמרה כי "החזון שלנו הוא להעניק טיפול איכותי, נגיש ואנושי בקהילה, תוך שיפור משמעותי באיכות החיים של המטופלים. החדשנות, הטכנולוגיה והגישה האישית משתלבות יחד למען בריאות הציבור".

ד"ר אורלי סנה-רביב הציגה את ההתפתחויות בתחום הגסטרולוגיה, כולל הרחבת שירותי הבירור והטיפול במסגרת הקהילה, מה שמונע את הצורך באשפוזים ממושכים. פרופ’ דוד שטריך, מומחה באנדוקרינולוגיית ילדים, הדגיש את חשיבות האבחון המוקדם בעיכוב גדילה בקרב ילדים, וציין כי "המודעות והנגישות לשירותים הללו בקהילה בירושלים מצילים עשרות ילדים מדי שנה מבעיות בגדילה”.

ד"ר רויטל דרעי-חסיד, מנהלת תחום רפואת נשים במחוז ירושלים, הציגה גישות חדשות בטיפול בפוריות. "המטופלות מקבלות יחס אישי, טכנולוגיה מתקדמת וזמינות גבוהה — זה שינוי של ממש בתפיסת רפואת הנשים", אמרה.