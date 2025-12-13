מצבו של הפעוט - שופר למרות החורף: ילד בן שמונה הוכש על ידי נחש ופונה למחלקת טיפול נמרץ אמנם הנחשים נפוצים בעיקר בקיץ, אך גם בחורף צריך לשים לב ולהיזהר: בבית החולים רמב"ם דיווחו על ילד שפונה למחלקת טיפול נמרץ, לאחר שהוכש על ידי נחש | וגם: שיפור במצבו של הפעוט שאושפז בשל סיבוכי שפעת (חדשות בארץ)

בס בני סולומון כיכר השבת | 18:40