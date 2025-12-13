חורף קשוח במיוחד: בדוברות רמב"ם מעדכנים הערב (מוצאי שבת) על שיפור במצבו של הפעוט שאושפז בשל סיבוכי שפעת.
בדוברות רמב"ם עדכנו, כי למחלקת טיפול נמרץ הגיע בסוף השבוע האחרון ילד בן שמונה שהוכש על ידי נחש.
מדוברות רמב״ם נמסר: "למרות החורף, הנחשים עדיין פה - למיון ילדים ברמב״ם פונה ילד בן 8 מיוקנעם שהוכש ע״י נחש בעת ששיחק בשיחים באיזור מגוריו".
"הילד", הוסיפו בדוברות: "הועבר לטיפול במחלקת בטיפול נמרץ ילדים כשהוא מטופל בתסמיני ההכשה".
בדוברות רמב"ם גם עדכנו על מצבו של הפעוט שאושפז בבית החולים בשל סיבוכי שפעת, בהודעה שיצאה נאמר: "התינוק בן 8 החודשים שאושפז בשבוע שעבר בטיפול נמרץ ילדים ברמב״ם עקב סיבוכים קשים של שפעת נגמל ממכונת האקמו אליה היה מחובר, אך מצבו עדיין מוגדר קשה".
