במחקר רחב היקף שהתפרסם החודש בוושינגטון פוסט (דצמבר 2025) והתבסס על מאמר מכתב העת Nature בשם "Mapping the chemical complexity of plastics", דווח כי נמצאו אלפי כימיקלים הקשורים למוצרי פלסטיק - רבים מהם בעלי השפעות בריאותיות חמורות. מאגר העדכונים הגלובלי PlastChem, שערכו מדענים משווייץ ונורווגיה, מזהה לא פחות מ־16,325 חומרים כימיים הקשורים למוצרי פלסטיק, כאשר למעלה מ־4,200 מהם מסווגים כ"חומרים מעוררי חשש" בשל רעילותם, עמידותם וביכולתם להצטבר בגוף.

פרופ’ מרטין וגנר מהאוניברסיטה הנורווגית למדע ולטכנולוגיה, שעמד בראש המחקר, מזהיר: “פלסטיק לא אמור להכיל כימיקלים מזיקים מלכתחילה - אך הראיות המדעיות מראות שהם קיימים, לעיתים בכוונה ולעיתים כתוצר לוואי, בכל סוגי הפלסטיק”.

זיהום שקט - מהמטבח אל מחזור הדם

החוקרים מצאו כי כלי אוכל, אריזות מזון וכלים עם ציפוי נוגד הדבקה עלולים לשחרר חומרי PFAS (“כימיקלים נצחיים”) וביספנול A (BPA) למזון. מחקר עדכני שנערך השנה מצא חלקיקי מיקרו־פלסטיק בכל דגימות השתן שנבדקו מכאלו שלהם כלים מפלסטיק במטבחם, בריכוז ממוצע של 0.268 מיקרוגרם למיליליטר. חומרים אלה נקשרו לסיכונים בריאותיים כמו פגיעה בפריון, סיבוכי היריון ולידות מוקדמות.

הרגולציה מדשדשת מאחור

מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) הודיע בפברואר 2024 כי כל חומרי הציפוי הדוחים שומן המכילים PFAS הופסקו - אך חומרים אחרים מאותה משפחה עדיין מותרים לשימוש במוצרי מטבח ובאריזות מזון. באירופה, לעומת זאת, כבר ננקטו צעדים מחמירים יותר: בדצמבר 2024 אסרה הנציבות האירופית על השימוש בביספנול A ובחומרים דומים בכל מוצרי המגע עם מזון, בעקבות קביעה מדעית כי הם עלולים לפגוע במערכת החיסון.

ה־FDA מצדו מתחייב לעדכן את תהליכי הבדיקה והאישור של כימיקלים במגע עם מזון, אך מומחים מזהירים כי אפילו ארצות הברית ממשיכה לפגר בהרבה מאחורי הידע המדעי. “אנחנו חיים בעולם רווי פלסטיק”, אמר אחד החוקרים, “והמשוואה פשוטה - אם החומרים האלה במוצרים שלנו, הם גם בגוף שלנו”.