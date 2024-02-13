חוקרים מאוניברסיטת מישיגן פיתחו שיטה חדשנית להפוך פסולת בקבוקי פלסטיק למרכיבי אנרגיה עתירי ביצועים, בתהליך שפותח אופקים חדשים למיחזור, מסייע להקטנת פסולת ומוזיל את ייצור רכיבי האגירה | טכנולוגיה זו צפויה לשנות את מגמות ניהול הפסולת והתעשייה הפתרונות האנרגטיים בעשור הקרוב (בעולם)
חיסול או הוספת בעלי חיים או צמחיה שלא במקומה הטבעי - עלולים לגרום לנזק בלתי הפיך - ככה זה כשמנסים לשחק עם סדר הבריאה אך גורמים לנזק • למה אנחנו צריכים צבים ליד הוואדי ואיך שקית פלסטיק שזרקנו תתגלגל אלינו חזרה בתור אוכל בצלחת? (מגזין כיכר)
חוקרים גילו אשמים חדשים ומפתיעים לעלייה במשקל וביניהם: ספוג לכלים, מרכך לשיער ושקיות ניילון. מסתבר שפלסטיק לא רק פוגע בהתפתחות ובפוריות, אלא גורם גם להשמנה. מדוע זה קורה ואילו עוד מוצרים עלולים לסכן את הבריאות שלכם? (מחקר)
עונת התה החלה באופן רשמי. רגע לפני שאתם טובלים את התיון במים הרותחים, כדאי שתקראו את הגילויים החדשים של חוקרים מאוניברסיטת מק'גיל בקנדה לפיהם ישנו ריכוז גבוה של חלקיקי פלסטיק מסוכנים בכוס התה (מחקרים, בריאות)