מהפכה ירוקה

הפלסטיק האחרון? מדענים יפנים פיתחו פלסטיק מבוסס צמחים שמתמוסס במי ים

מדענים ביפן פיתחו פלסטיק חדש העשוי מתאית צמחית, שיכול להתפרק במהירות במי ים בלי להשאיר אחריו מיקרופלסטיק  | פריצת דרך שעשויה לשנות את המאבק בזיהום האוקיינוסים (בעולם)

הפלסטיק החדש ביפן בניסוי מי ים - לפני ואחרי (צילום: מסף)

פריצת דרך מדעית מפתיעה מיפן עשויה לשנות את המאבק בזיהום הפלסטיק העולמי. חוקרים במרכז RIKEN למדעי החומר המתפתח חשפו לאחרונה פלסטיק מתכלה חדש, העשוי כולו מתאית צמחית, שמתפרק במהירות במי ים. הגילוי הזה מסקרן במיוחד מכיוון שהוא פותר משבר שרוב הפלסטיקים ה"מתכלים" לא מצליחים לפתור: החומר מתפרק לחלוטין מבלי להותיר אחריו מיקרופלסטיק מזיק.

החדשנות הזו מגיעה כאשר זיהום מיקרופלסטיק נמצא ברמות קריטיות; לפי ההערכות, 75 עד 199 מיליון טונות של פלסטיק מזהמים כיום את האוקיינוס, וחלקיקים זעירים אלה חדרו כמעט לכל מערכת אקולוגית ואף נמצאו בזרם הדם של בני אדם.

החומר החדש, המכונה CMCSP, חזק כמו פלסטיק קונבנציונלי מבוסס נפט, אך סוד ההתפרקות המהירה שלו טמון ברגישותו למלח. הפלסטיק עשוי ממרכיבים מאושרים על ידי ה-FDA וזמינים מסחרית: קרבוקסימתיל תאית (נגזרת של עיסת עץ) כאשר מערבבים אותם במים רגילים, רכיבים אלה נמשכים זה לזה כמו מגנטים ויוצרים את הרשת החזקה. אולם במי מלח, גשרי המלח המחזיקים את הרשת יחד מתפרקים במהירות וגורמים לפירוק מיידי.

החוקרים הדגישו כי העבודה עברה כעת משלב רעיוני לשלב מעשי, והם הצליחו אף לכוונן את גמישות הפלסטיק, כך שהוא יכול להיות קשה ודמוי זכוכית או גמיש מספיק כדי להימתח ל-130% מאורכו המקורי.

טקוזו אאידה, ראש הצוות, הדגיש את הפוטנציאל העצום של הפתרון: "הטבע מייצר כטריליון טון של תאית מדי שנה... מהחומר הטבעי השופע הזה, יצרנו חומר פלסטי גמיש אך עמיד שמתפרק בבטחה באוקיינוס".

