'תאפשר טיפול מונע' | חוקרים מצאו דרך לזיהוי מוקדם של דימנציה

במחקר חדש שפורסם ב־15 בדצמבר בכתב העת Neurology, חוקרי מאיו קליניק קבעו לראשונה מסגרת רפואית רשמית לזיהוי 'דמנציה המתקדמת מהר' (rapidly progressive dementia) - מצב נדיר שבו יכולות החשיבה, הזיכרון והתפקוד מתדרדרות במהירות חריגה, לעיתים תוך חודשים ספורים. בהתאם להגדרה החדשה, אדם נחשב כסובל מדמנציה שמתקדמת מהר אם הוא מפתח דמנציה קלה בתוך שנה מאז תחילת הסימפטומים, או דמנציה בינונית עד קשה בתוך שנתיים.

ההגדרה מבוססת על סולם הדירוג הקליני של דמנציה (Clinical Dementia Rating) - כלי מדידה רפואי שבוחן את תפקוד המטופל בתחומים כמו זיכרון, התמצאות, שיפוט, יוזמה ותפקוד יומיומי. דר' גרג דיי, נוירולוג התנהגותי במאיו קליניק שבפלורידה ומוביל המחקר, מסביר כי מדובר ב"צעד קריטי ליצירת שפה אחידה בין קלינאים". לדבריו, הכלל הפשוט מאפשר לזהות מקרים חמורים בזמן אמת - גם במרפאות שאינן מצוידות במכשור מתקדם.

זיהוי מוקדם - מפתח להצלת חיים

החוקרים בחנו את ההגדרה החדשה על פני שני מאגרי נתונים רחבי היקף שכללו יותר מ־19 אלף משתתפים. בקבוצת המחקר המרכזית, שכללה 248 נבדקים ממאיו קליניק ומאוניברסיטת וושינגטון, כ־75% עמדו בהגדרה החדשה של דמנציה מהירה. באופן מפתיע, כמעט שליש מהמקרים נבעו ממחלות אוטואימוניות או דלקתיות - כאלה שניתן לטפל בהן ולעיתים אף לרפא לחלוטין אם מאובחנות מוקדם.

במאגר הנתונים הלאומי הרחב יותר, שכלל משתתפים מ־46 מרכזים רפואיים בארצות הברית, כ־4% עמדו בהגדרת הדמנציה המתקדמת. ממצאי החוקרים הראו כי קצב ההידרדרות הקוגניטיבית בקרב חולים אלו היה מהיר פי שלושה עד ארבעה מהממוצע. בעוד שאלצהיימר הוגדרה כסיבה השכיחה ביותר, נמצאו גם גורמים נוספים - בהם מחלת קרויצפלד-יעקב (CJD), אנצפליטיס אוטואימונית וזיהומים נדירים.

כלי מעשי לקידום מחקר וטיפול

המסגרת החדשה, אומרים החוקרים, אינה רק כלי אבחוני - היא פותחת פתח להבנת מנגנוני המחלה ואף לפיתוח טיפולים ייעודיים. ההגדרה תסייע לזהות במהירות מטופלים שמצבם עלול להיות הפיך, ובכך לקצר את הדרך לטיפול רפואי יעיל.

המחקר נכלל בסיכום השנתי של מאיו קליניק ל"הישגים המדעיים הבולטים לשנת 2025", ומשמש בסיס לתכנון מחקרים קליניים רחבי היקף שיבחנו מדוע חלק מהחולים מפתחים דמנציה מואצת בעוד אחרים מתקדמים באיטיות לאורך שנים, בתקווה להעניק בסופו של דבר מענה שיביא תועלת למיליוני בני אדם.