ד"ר פיליפ רותמונד, חוקר בכיר באוניברסיטת שטוטגרט וראש קבוצת המחקר "חומר רובוטי רך פונקציונלי", נבחר לקבל מענק Consolidator Grant מטעם המועצה האירופית למחקר (ERC) לשנים 2025–2030. המענק, בסך של עד שני מיליון אירו, יאפשר לו ולצוותו להוביל את פרויקט PHASEBOT שמבקש לשנות מן היסוד את הדרך שבה רובוטים רכים נעים ונשלטים.

תחום הרובוטיקה הרכה נחשב לפוטנציאל אדיר בזכות יתרונותיו - רכות, גמישות ובטיחות בשיתוף פעולה עם בני אדם - אך הוא עדיין רחוק מיישום רחב היקף. הסיבה המרכזית, אומר רותמונד, נעוצה במערכות הבקרה המסובכות הנדרשות לשלוט בעשרות תאי לחץ זעירים המניעים את הרובוטים.

החידוש שמציע רותמונד מבוסס על שימוש בתופעות 'מעבר פאזה' - מצבי שינוי מהירים בין נוזל, מוצק או גז - כבסיס לבקרה. בדומה לרתיחת מים בנקודת סף מדויקת, ניתן יהיה לתכנן חומרים כך שישנו את צורתם בדיוק ברגע הנדרש, ללא צורך בשסתומים, מנועים או לחצים חיצוניים. באמצעות טעינה אלקטרוסטטית מבוקרת ניתן יהיה להפעיל חלקים שונים בגוף הרובוט באופן מתואם, וליצור תנועה גלית המזכירה תולעת או זרוע חיה - אך במבנה פשוט הרבה יותר.

לפי רותמונד, הגישה החדשה עשויה להוות בסיס לדור חדש של רובוטים רכים בעלי ביצועים גבוהים, היכולים לפעול בבטיחות לצד בני אדם או בסביבות שקשות לגישה עבור רובוט נוקשה סטנדרטי - כמו חילוץ באזורים הרוסים, ביצוע הליכים רפואיים זעירים, או סיוע סיעודי. במהלך חמש השנים הקרובות יפתח הצוות חומרים מתאימים ויבנה אב־טיפוס של זרוע רובוטית רכה שתוכל לבצע תנועות תלת־ממדיות ולתפוס חפצים.

רותמונד, שנבחר ב־2025 לדובר ה־Junge Akademie בגרמניה ונכלל ברשימת "40 הצעירים הבולטים מתחת לגיל 40" של מגזין Capital, מחזיק בתפקיד כפול באוניברסיטת שטוטגרט ובמכון מקס פלאנק למערכות חכמות. לדבריו, "החזון שלנו הוא לפתח רובוטים שמנצלים את חוקי הפיזיקה הבסיסיים של חומרים כדי לנוע, במקום להתאמץ לעקוף אותם בעזרת טכנולוגיה מורכבת."