בימים אלו נפתח הרישום למלגת טנא, מלגת לימודים אקדמיים שמעניקה עד 70% מימון ללימודי התואר | מאות נשים וגברים, צעירים ובוגרים במגזר החרדי חולמים ללמוד מקצוע לבנות קריירה ולהתקדם בה - אבל הם נתקלים במחסום כלכלי | מלגת טנא מעניקה להם את האפשרות ללמוד ללא טרדה
פרשת ה"אברכים לחצי יום" מסתבכת: בעוד סגן השר מוזס חוגג את ה"הישג" המפוקפק של היתר לאברכים לצאת לעבודה לחצי יום, בכירים בסיעת יהדות התורה ממהרים לצנן את התלהבותו: "מדובר בספין יחצ"ני גרוע שיחזור אלינו כבומרנג". ראשי ישיבות: "ממתי נציג חרדי מתגאה בהסדר שיוציא אברכים לעבודה?" (חרדים)