נפתחה ההרשמה למלגת טנא - הזדרזו להרשם

בימים אלו נפתח הרישום למלגת טנא, מלגת לימודים אקדמיים שמעניקה עד 70% מימון ללימודי התואר.

מאות נשים וגברים, צעירים ובוגרים במגזר החרדי חולמים ללמוד מקצוע לבנות קריירה ולהתקדם בה - אבל הם נתקלים במחסום כלכלי. מלגת טנא מעניקה להם את האפשרות ללמוד ללא טרדה.

טנא מנהלת מערך סיוע כלכלי לסטודנטים בוגרי החינוך החרדי שלומדים לתואר ראשון או שני במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. המלגה מעניקה מימון של עד 70% משכר הלימוד. בזכות המלגה אלפי סטודנטים בכל רחבי הארץ יכולים להתקדם וללמוד בביטחון ובשקט נפשי.

לומדים תואר? היכנסו כדי לבדוק זכאות

אבל מלגה לבדה לא מספיקה.

מאחורי מלגת טנא עומד רצון אמיתי להנגיש את ההשכלה הגבוהה ולוודא שמי שמתחיל ללמוד - גם יסיים בהצלחה. לשם כך פועלת תכנית זרקור – מערך ליווי ייחודי שמתחיל עוד לפני הרישום ללימודים. ייעוץ אישי ומקצועי לבחירת המסלול המתאים, סדנאות העשרה והכשרה, סיוע אקדמי לכל אורך הלימודים, ואפילו פעילויות חברתיות שבונות קהילה תומכת. הליווי הליווי בזרקור הוא תנאי לקבלת המלגה. כי בטנא רוצים להבטיח את ההצלחה שלכם.

והליווי של טנא ממשיך גם גם לקראת סיום התואר - סדנאות הכנה לעבודה, מפגשים עם מעסיקים פוטנציאליים, וכלים פרקטיים לבניית קריירה יציבה ומשמעותית.

אז אם גם אתם מרגישים שהגיע הזמן לשינוי, אם יש לכם חלום שמחכה בתור - אל תוותרו עליו בגלל החסם הכלכלי. טנא כאן בשבילכם, עם המימון, עם הליווי, ועם האמונה שאתם הולכים להצליח. כי מגיע לכם.

