למה כאב הגב שלכם מתחיל בעצם ברגליים

תחשבו על גופכם כעל בניין רב-קומות. הבסיס הוא כפות הרגליים. כשהבסיס מתחיל להתנדנד כל הקומות מעליו מתחילות להיסדק.

בדיוק כך, כאב בעקב או נוקשות בקרסול משנים את הדרך שבה אתם הולכים, עומדים ואפילו יושבים. הגוף מנסה להימנע מהכאב, אבל התוצאה היא מתח ועומס במקומות אחרים בירך, בגב, בצוואר.

הדומינו הכואב: מהעקב ועד הראש

מטופלת אחת סיפרה: “התחיל לי כאב קטן בעקב. לא שמתי לב. אחרי חודש כאבה לי הברך. חודשיים אחר כך הירך. היום אני מתעוררת עם כאב גב שלא עוזב.”

זו בדיוק שרשרת הדומינו: גיד אכילס מתוח מגביל את הקרסול > הברך נאלצת לעבוד לא נכון > הלחץ עובר לירך > האגן משנה יציבה > הגב סובל.

זהו לא קסם, זוהי פיזיקה פשוטה!

הפתעה: האישיה (איסכיאס) שלכם יכול להתחיל ברגליים

הרבה אנשים בטוחים שהזרמים ברגליים הם תוצאה של בעיה בגב. אבל פעמים רבות, הגורם הוא דווקא שריר קטן בירך הפיריפורמיס שמתכווץ כדי לפצות על חוסר איזון ברגליים. הלחץ הזה מציק לעצב ויוצר את התחושה הכואבת.

לפני שאתם רצים לעשות צילום גב תבדקו מה קורה ברגליים.

הפתרון שמתחיל מהמקום הנכון

כאן נכנסות הטכניקות הפשוטות:

מתיחות עדינות של גיד אכילס

סיבובי קרסול מבוקרים

שחרור שוקיים באמצעות משקל הגוף (בלי כוח!)

ואז קורה הקסם. הגב נרגע. כי כשהבסיס משתחרר, כל הגוף משתחרר יחד איתו.

למה עיסוי ביתי זה הפתרון הנכון

עיסוי ביתי משנה את התמונה: הטיפול נמצא כאן, מתחת ליד. בן משפחה יכול להעניק מגע משחרר בדיוק ברגע שבו הכאב מופיע בלי המתנה, בלי נסיעות, ובלי הוצאות וטרטורים מיותרים.

בפועל, רבים מוותרים על הטיפול ברגע האמת והכאב נמשך, העומס גובר, והגוף משלם את המחיר.

זה לא רק חיסכון כספי, אלא גם שמירה על בריאות, אנרגיה ושגרה רגועה יותר. ובעיקר זה מאפשר רצף טיפולי אמיתי: במקום טיפול חד־פעמי פעם בחודש, ליהנות מטיפול זמין, עקבי וקבוע, שמחזיר לגוף את האיזון והחיוניות.

התחילו לטפל בעצמכם כבר היום

בקורס עיסוי ביתי אונליין תלמדו, צעד אחר צעד, איך לשחרר מתחים ברגליים, להקל על כאבי גב, ולתת זה לזה טיפול בטוח, עדין ויעיל – בכל זמן שתרצו.

זו השקעה אחת שמחזירה את עצמה מהיום הראשון, ונשארת איתכם לכל החיים.