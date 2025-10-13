כיכר השבת
הלו"ז מתארך

דיווח: טראמפ שוקל לערוך ביקור בזק גם בבית החולים שיבא ולהיפגש עם השבים

בשיבא ובאיכילוב נערכים לאפשרות שטראמפ יגיע לאחד מהם, כדי לפגוש את החטופים ששוחררו | בין היתר נבדקת האפשרות שטראמפ יפגוש את גלי וזיו ברמן בבית החולים שיבא | אנשי השב"כ ואנשי השירות החשאי נפרסו במרחבי בית החולים שיבא, במטרה להכין את השטח לקראת בקורו של הנשיא במקום (חדשות)

בית החולים שיבא (צילום: עמוד הטוויטר של בית החולים)

למרות שלפי הלו"ז הרשמי צפוי לצאת ישר לנתב"ג לאחר נאומו בכנסת, דיווח כי הנשיא שוקל לערוך ביקור בזק גם בבית החולים שיבא ולהיפגש עם החטופים ששבו. את הדיווח פרסמה עמליה דואק בחדשות 12.

על פי הדיווח, בשיבא ובאיכילוב נערכים לאפשרות שטראמפ יגיע לאחד מהם, כדי לפגוש את החטופים ששוחררו. בין היתר נבדקת האפשרות שטראמפ יפגוש את גלי וזיו ברמן בבית החולים שיבא.

עוד דווח כי אנשי השב"כ ואנשי השירות החשאי נפרסו במרחבי בית החולים שיבא, במטרה להכין את השטח לקראת בקורו של הנשיא במקום.

סך הכל 20 חטופים שבו ארצה במצב בריאותי מורכב, והם חולקו בין בתי החולים שיבא תל השומר, בילינסון בפתח תקווה, ואיכילוב בתל אביב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר