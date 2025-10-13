למרות שלפי הלו"ז הרשמי הנשיא טראמפ צפוי לצאת ישר לנתב"ג לאחר נאומו בכנסת, דיווח כי הנשיא שוקל לערוך ביקור בזק גם בבית החולים שיבא ולהיפגש עם החטופים ששבו. את הדיווח פרסמה עמליה דואק בחדשות 12.
על פי הדיווח, בשיבא ובאיכילוב נערכים לאפשרות שטראמפ יגיע לאחד מהם, כדי לפגוש את החטופים ששוחררו. בין היתר נבדקת האפשרות שטראמפ יפגוש את גלי וזיו ברמן בבית החולים שיבא.
עוד דווח כי אנשי השב"כ ואנשי השירות החשאי נפרסו במרחבי בית החולים שיבא, במטרה להכין את השטח לקראת בקורו של הנשיא במקום.
סך הכל 20 חטופים שבו ארצה במצב בריאותי מורכב, והם חולקו בין בתי החולים שיבא תל השומר, בילינסון בפתח תקווה, ואיכילוב בתל אביב.
