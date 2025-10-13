בית החולים שיבא ( צילום: עמוד הטוויטר של בית החולים )

למרות שלפי הלו"ז הרשמי הנשיא טראמפ צפוי לצאת ישר לנתב"ג לאחר נאומו בכנסת, דיווח כי הנשיא שוקל לערוך ביקור בזק גם בבית החולים שיבא ולהיפגש עם החטופים ששבו. את הדיווח פרסמה עמליה דואק בחדשות 12.