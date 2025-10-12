מחקר חדש שהוצג לאחרונה בכנס הגסטרואנטרולוגיה האירופי בברלין חשף ממצאים מדאיגים בנוגע לצריכת משקאות ממותקים - גם אלו נטולי הקלוריות. מהמחקר עולה כי צריכה יומיומית של פחית אחת של משקה דיאט מעלה את הסיכון לפתח מחלת כבד שומני שאינה נובעת מאלכוהול (NAFLD), הידועה גם כמחלת כבד מטבולית (MASLD), בשיעור של 60%. שתייה של משקאות ממותקים בסוכר מגבירה את הסיכון ב-50%.

המחקר בחן הרגלי שתייה בקרב כמעט 124,000 משתתפים שלא אובחנו עם מחלות כבד, במסגרת פרויקט מחקרי שנמשך עשור. החוקרים ניתחו נתוני תזונה שנאספו במספר נקודות זמן באמצעות שאלונים מפורטים ובחנו את ההשפעה ארוכת הטווח על בריאות הכבד.

המחלה, אשר התפרצותה אינה קשורה לצריכת אלכוהול, גורמת להצטברות שומן בכבד ולנזקים דומים לאלו הנגרמים משתייה מופרזת, לרבות סיכון מוגבר לשחמת הכבד ולסרטן הכבד. בשנים האחרונות הופכת MASLD לבעיה עולמית הולכת ומתרחבת; בארה"ב היא מתאפיינת בעלייה של 50% בשלושת העשורים האחרונים וכיום פוגעת בכ-38% מהאוכלוסייה.

משקאות דיאטטים הם לא באמת טובים יותר

בעוד שמשקאות ממותקים בסוכר נחשבים מזה שנים כמזיקים, משקאות דיאט זוכים לתדמית בריאה יותר. "הממצאים שלנו מלמדים כי גם משקאות 'דיאט' עלולים להגביר את הסיכון לכבד שומני, אפילו בצריכה מתונה של פחית ביום", הסביר החוקרת הראשית, לי-ה ליו מאוניברסיטת סו-ג'ואו שבסין. המחקר גם הצביע על קשר בין שתיית דיאט למקרי מוות ממחלת כבד.

לדברי פרופ' סג'יד ג'אליל מאוניברסיטת סטנפורד, שלא היה שותף למחקר, "העבודה הזו מספקת ראיות ישירות להשפעת התזונה על MASLD, ומערערת על התפיסה הרווחת לפיה ניתן להעדיף משקאות דיאט על פני מים". ג'אליל מוסיף כי "המשקאות המזיקים לבריאות הכבד, החלופה הבריאה היחידה היא מים או משקאות שאינם ממותקים".

האם דיאט באמת מזיק כמו סוכר?

המחקר מציע הסברים להשפעת המשקאות על הכבד: משקאות ממותקים בסוכר גורמים לעלייה מהירה ברמות הגלוקוז והאינסולין, מחמירים את ההשמנה ומזרזים הצטברות שומן בכבד. לעומת זאת, משקאות דיאט, אף שהם דלים בקלוריות, עשויים לפגוע בבריאות הכבד על ידי פגיעה במיקרוביום של המעיים, שיבוש תחושת השובע, הגברת החשק למתוק ואף גירוי הפרשת אינסולין.

מים - החלופה הבריאה

בבחינה של אלו שהעדיפו מים במקום משקאות ממותקים, נמצא הפחתה בסיכון למחלת כבד: ירידה של 13% בקרב שותי מים במקום משקאות סוכריים, וירידה של למעלה מ-15% בקרב שותי מים במקום דיאט. החלפה בין שני סוגי המשקאות הממותקים לא הפחיתה את הסיכון. החוקרים מסכמים: "מים מרווים, אינם משפיעים על חילוף החומרים ומסייעים לשמירה על בריאות הכבד - הם האפשרות המומלצת והבטוחה ביותר".