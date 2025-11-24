מזון מעובד קשור לסרטן: הממצאים המדאיגים

במחקר מקיף שפורסם השבוע ב-The Lancet, נבדקה השפעת המזון האולטרה-מעובד על בריאותם של מיליוני בני אדם ברחבי העולם, במימון ארגונים בינלאומיים דוגמת UNICEF וארגון הבריאות העולמי. הממצאים מטרידים: צריכת המזון האולטרה-מעובד, הכולל חטיפים, אוכל מוכן, משקאות ממותקים ומוצרי מדף בעלי תוספים מלאכותיים, נמצאת בעלייה משמעותית ומגיעה כיום ליותר מ-50% מהקלוריות היומיות בצפון אמריקה ובריטניה, כאשר מדינות נוספות מדביקות את הפער במהירות.

מהמחקר עולה כי ב-92 מתוך 104 מחקרי אורך שנבדקו, נמצאה עליה בסיכון לתחלואה כרונית, בדגש על השמנה, סוכרת סוג 2, מחלות לב, דיכאון ואף תמותה מוקדמת. לדברי פרופ' קרלוס מונטיירו מאוניברסיטת סאו פאולו, הדרך בה המזונות הללו מיוצרים - שימוש בשמנים מוקשים, תוספים ומייצבים, אריזות פלסטיק ובישול בטמפרטורות גבוהות - עשויה לחשוף את הצרכנים לרעלנים ולכימיקלים המשבשים פעילות הורמונלית בגוף.

העדויות הרפואיות מצטברות לידי תמונה מדאיגה במיוחד בקרב צעירים ונשים: מחקר שפורסם לאחרונה ב-JAMA Oncology עקב אחרי 30,000 נשים במשך 24 שנים, ומצא שהצריכה הגבוהה ביותר של מוצרי מזון מעובד בקרב נשים עד גיל 50 העלתה את הסיכון להיווצרות פוליפים טרום־סרטניים במעי הגס ב-45% לעומת הצריכה הנמוכה ביותר. החוקרים מתריעים כי תופעה זו עשויה להסביר את העלייה החדה בסרטן המעי הגס בקרב צעירים ברחבי העולם.

מומחים וארגוני בריאות ציבור קוראים לממשלה לפעול בדחיפות, תוך גיבוש רגולציה עדכנית - הכוללת סימון ברור של רמת עיבוד על גבי אריזות, הגבלת שיווק ואיסור מכירת מוצרים אולטרה-מעובדים במוסדות ציבור ובבתי ספר. תוכניות כמו זו שנכנסה לתוקף בברזיל, מגבילות את המזון המעובד ל-10% בלבד מהמנות המוגשות לתלמידים, וצפויות להתרחב גם למדינות נוספות.

במקביל, המומחים מזהירים כי חברות המזון הענקיות מפעילות אסטרטגיות דומות לאלה של תעשיית הטבק - שיווק אגרסיבי, השפעה על מדיניות ועמידות בפני רגולציה. "הבחירות של הפרט מושפעות מכוחות שוק גדולים", מדגישים החוקרים, "ואת המגמה הזו יש לתקן באמצעות צעדים מערכתיים".

מחברי המחקר מסיימים בקריאה לפעולה גלובלית - בדיוק כפי שנעשה במאבק בעישון - לטובת בריאות הדורות הנוכחיים והעתידיים.