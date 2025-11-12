כיכר השבת
מחקר חדש חושף

האם יש קשר בין נטילת אקמול בהריון לבין אוטיזם? זוהי התשובה המדעית המפתיעה

סקירה שפורסמה ב-BMJ בחנה עשרות מחקרים על שימוש באקמול במהלך הריון ואת הטענות על קשר לאוטיזם או הפרעות קשב אצל ילדים | מהממצאים עולה כי איכות הראיות הקיימות נמוכה, ומשקלה של גנטיקה וסביבה משפחתית גבוה בהרבה מכפי שסברו בעבר | איגודים רפואיים מבהירים: ההמלצות הקיימות - לשימוש אחראי בעת הצורך - נותרות בעינן (בריאות)

האם יש ממה לחשוש?. כדורי אקמול (צילום: Shutterstock)

בשבוע האחרון פורסם בכתב העת הרפואי BMJ מחקר סקירה מקיף, המטיל ספק בקשר בין נטילת אקמול בהריון (המכיל אצטמינופן) לבין הופעת אוטיזם או הפרעות קשב וריכוז (ADHD) בילדים. המחקר, בהובלת חוקרים מאוניברסיטת ליברפול ובריטניה, בחן תשע סקירות שיטתיות שכללו מעל 40 מחקרים תצפיתיים, ומצא כי האיכות המתודולוגית של רוב המחקרים בנושא נמוכה עד נמוכה מאוד. ברוב המקרים, מתגלים הטיות, חסרים במדדים קריטיים ואי בקרה על משתנים גנטיים וסביבתיים המשפיעים רבות על התפתחות נוירולוגית.

בסקירה זו מציינים החוקרים כי למעשה, רק מחקר בודד התבסס על השוואה בין אחים - גישה מחקרית המאפשרת לבחון השפעות תוך-משפחתיות ולבודד את גורם התרופה מהשפעות גנטיות ותרבותיות. כאשר נבדקה השפעה כזו, כל קשר בין האקמול לבין אוטיזם או ADHD נעלם כמעט כליל. ממצאים אלה סותרים את ההמלצות הפומביות שהושמעו על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בטענה שיש להימנע מאקמול בהריון מחשש מוגבר לאוטיזם בילדים.

ארגוני רופאים גדולים, בהם הסתדרות הגינקולוגים האמריקנית וה-WHO, חזרו והדגישו לאחרונה: לא קיימות ראיות איכותיות לקשר סיבתי בין נטילת אקמול בהריון לבין הפרעות נוירולוגיות בילדים. לדבריהם, שמירה על האם - כולל טיפול בכאב גבוה או חום על ידי תרופות בטוחות - חשובה ואף עשויה למנוע סיבוכים חמורים בהריון ואצל הילוד.​

כך מסכמת פרופ' שאקילה טנגאראטינאם, ממחברות המחקר: "בהסתמך על הראיות הקיימות, שימוש אחראי באקמול בהריון נותר בטוח כאשר יש בכך צורך קליני, ואין מקום לחשש ציבורי מופרז או להימנע מטיפול הכרחי".

