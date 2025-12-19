מחקר חדש שפורסם החודש (דצמבר) בכתב העת GeroScience מצביע על כך שתרכובות טבעיות המצויות בפירות יער - ובראשן האנטוציאנינים - עשויות לתרום לשימור חדות החשיבה והזיכרון בגיל מבוגר. החוקרים מאוניברסיטת יגיילונסקה שבפולין, בשיתוף עמיתים ממספר מדינות באירופה ובסין, ניתחו 59 מחקרים מבוקרים שכללו תוספי אנטוציאנינים, מיצים ותזונה עשירה בפירות יער, ומצאו שיפור מובהק בתפקודים קוגניטיביים לעומת קבוצות הביקורת.

לדברי החוקרים, התרכובות פעלו לטובת מגוון תחומי חשיבה - החל מעיבוד מידע, מהירות תגובה ושפה, ועד זיכרון אפיזודי ועבודה. אך הממצא המסקרן ביותר הוא שלא גודל המנה היומית הוא שקבע את התוצאה, אלא דווקא משך הצריכה המתמשך.

"נראה שהשפעות מיטיבות על בריאות המוח מופיעות כתוצאה מחשיפה ארוכת טווח למינונים סבירים, ולא כתוצאה ממינון יומי גבוה", ציינו החוקרים במאמרם.

הזמן חשוב מהמינון

איך צילום "תמים" הוביל להכחדתה של צפרדע נדירה אבישי לוי | 18.12.25

החוקרים הבחינו כי ניסויים שנמשכו חודשים ארוכים הניבו תוצאות טובות בהרבה מאשר מחקרים קצרים, שבהם התוצאות היו מתונות יותר. המסקנה: התמדה - ולא עודף חד פעמי - היא המפתח להשפעה חיובית.

מקורות תזונתיים עיקריים לאנטוציאנינים כוללים אוכמניות, פטל, דובדבנים, ענבים כהים, דומדמניות אדומות ויין אדום יבש. שילובם בתפריט היומי, לפי החוקרים, עשוי לשמש אסטרטגיה פשוטה לשמירה על תפקודי מוח תקינים גם בגיל מתקדם.

כך פועלים פיגמנטים טבעיים על המוח

האנטוציאנינים משפיעים על המוח במספר מנגנונים במקביל: הם מעודדים ייצור תחמוצת חנקן (NO) המשפרת את זרימת הדם למוח, מפחיתים נזק חמצוני לתאי העצב וממתנים תהליכים דלקתיים. בנוסף, הם עשויים לתמוך בתקשורת בין תאי עצב ולעודד יצירת תאים חדשים באזורים הקשורים בזיכרון ובניווט מרחבי.

גורם חשוב נוסף הוא המיקרוביום במעי - חיידקי המעיים מפרקים את האנטוציאנינים לחומצות פנוליות בעלות השפעה נוירו‑מגינה. השפעה זו דו‑כיוונית: התרכובות משנות את מבנה אוכלוסיית החיידקים באופן המעודד ייצור חומצות שומן קצרות שרשרת, שמקטינות דלקת ותומכות הן בבריאות גופנית והן בתפקוד מוחי.

"השינויים שחוללו האנטוציאנינים במיקרוביום עשויים להסביר את השפעתם על מצב הרוח, זיכרון וביצועים קוגניטיביים, ואף להפחית סיכון למחלות נוירו‑ניווניות", כתבו המחברים.

לדברי החוקרים, הממצאים מחזקים את ההשערה שתזונה מבוססת צמחים עשירים באנטוציאנינים - כמו פירות יער - יכולה לסייע בהאטת הירידה הקוגניטיבית לאורך השנים ולתרום להזדקנות מוחית בריאה יותר.