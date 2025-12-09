בשורה למתקרחים: תמיסה חדשה לנשירת שיער רשמה הצלחה יוצאת דופן

חוקרים גילו שיטה חדשה לטיפול בנשירת שיער לגברים, שעשויה לרשום היסטוריה בתחום.

חברת Cosmo Pharmaceuticals האמריקאית בדקה טיפול בשם קלאסקוטרון, שנועד לטפל בנשירת שיער גברית טיפוסית. הטיפול מתבצע באמצעות מריחת תמיסה על זקיקי השיער שמביאה לחסימת ההורמון דיהידרוטסטוסטרון (DHT), שמקטין זקיקים רגישים, מבלי להשפיע על ההורמונים בגוף כולו.

במחקרים קליניים רחבי היקף שבוצעו בארה"ב ובאירופה, בהם לקחו חלק 1,465 משתתפים, נמצא שהטיפול הביא לשיפור משמעותי בכמות השיער באזורים שנבדקו, בהשוואה לקבוצת הביקורת.

בקבוצת מחקר אחת נצפה שיפור של 539% במספר השערות בהשוואה לקבוצת הפלצבו, ובקבוצה השנייה שיפור של 168%. המשתתפים גם דיווחו על תחושת שיער צפוף יותר, כאשר הנתונים הראו משמעות סטטיסטית חיובית.

הטיפול התגלה כבטוח, כאשר תופעות הלוואי העיקריות היו מקומיות בלבד, בדומה לקבוצת הפלצבו. עם זאת, החוקרים מדגישים כי יש צורך להיזהר מתגובות אלרגיות, ובמקרים נדירים גם מהשפעה על פעילות בלוטת יותרת הכליה (אדרנל).

אם יאושר, קלאסקוטרון יהיה הטיפול הראשון מזה כמעט שלושה עשורים הפועל ישירות על זקיקי השיער וחוסם DHT במקום הטיפול. חברת Cosmo מתכננת להשלים מעקב בטיחות מלא בן 12 חודשים עד אביב 2026, לפני הגשת הבקשה לאישור רגולטורי בארה"ב ובאירופה.