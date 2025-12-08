שוקי סולמון הערב ( הפקה: אלי אברמוב )

"היתר מיוחד": חודש אחרי שאביו ישראל ז"ל נפטר בפתאומיות בגיל 69, כוכב הרשת שוקי סלומון קיבל היתר מרבנים לשיר, והערב (שני) הוא חזר להופיע בפני הציבור לאחר חודש של אבילות.

סולמון אמר כי "רצונו של אביו זה שבאמת הצליח לשמח את עם ישראל", צפו בקטע הוידיאו מתוך מופע חנוכה 'המכבים באים' של ארגון 'תפארת'.

הרב ישראל סלומון ז"ל, עם בנו שוקי ( צילום: שוקי סלומון )