"היתר מיוחד": חודש אחרי שאביו ישראל ז"ל נפטר בפתאומיות בגיל 69, כוכב הרשת שוקי סלומון קיבל היתר מרבנים לשיר, והערב (שני) הוא חזר להופיע בפני הציבור לאחר חודש של אבילות.
סולמון אמר כי "רצונו של אביו זה שבאמת הצליח לשמח את עם ישראל", צפו בקטע הוידיאו מתוך מופע חנוכה 'המכבים באים' של ארגון 'תפארת'.
לפני כחודש דיווחנו על פטירתו הפתאומיות של הרה"ח ר' ישראל סלומון ז"ל, איש חסד ובעל לב חם, והוא בן 69 בפטירתו.
המנוח ז"ל התמוטט לפתע בעת שנסע ברכבו בכביש 1. הנוסע שישב לצידו הצליח באורח נס להשתלט על ההגה ולמנוע אסון גדול. הוא הוזעק לבית החולים שיבא תל השומר תוך ניסיונות החייאה, אך למרבה הצער, השיב את נשמתו ליוצרה.
המנוח נודע כאדם חביב, אוהב חסד ובעל מסירות למשפחתו ולקהילתו. כל חייו עמל לגדל את ילדיו ברוח של אמונה, יראת שמים ושמחה יהודית, כשהוא סולל להם דרך של חינוך טהור, חסד ואהבת הזולת.
הותיר אחריו משפחה ענפה, בנים ובנות, נכדים ונינים, ההולכים בדרכו וממשיכים את הדרך שהתווה במסירות ובאהבה לאורך כל השנים.
