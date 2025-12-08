שר המשפטים לשעבר מטעם הליכוד, עו"ד משה ניסים, פתח הבוקר (שני) במתקפה חזיתית על אופן קידום ה"רפורמה המשפטית" בדיון בוועדת החוקה של הכנסת. ניסים, שכיהן בשנות ה-80 והשלים את חקיקת חוק יסוד: השפיטה, טען כי המהלכים הנוכחיים הם "בלתי נסבלים".

ביקורת על אופן הקידום: ניסים מתח ביקורת חריפה על קיצור הליכי החקיקה: "לא מקיימים דיון בממשלה קודם? לא מקיימים דיון בתקשורת? ישר לוועדת החוקה. זה בזוי. יש שם דברים שמעידים על אי הבנה, ואני לא רוצה להשתמש במילה בורות".

הפתרון שלו: לטענתו, "פתרון הרפורמה המשפטית צריך להיות תיקון של סעיף אחד בלבד – צמצום הזכות לעתור לבג"ץ ('זכות העמידה'). למה לנו להתפצל? לריב? להגיע עד כדי פילוג?".

תמיכה מפתיעה: "היועמ"שים הפכו לאימפריות"

בניגוד לביקורת על הרפורמה, ניסים שיבח בהתלהבות את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש – צעד שהוא עצמו תמך בו כבר בשנות כהונתו.

"חילול הדמוקרטיה": ניסים טען כי "מה שקרוי היום יומע"ש הוא חילול הדמוקרטיה". לטענתו, "היועמ"שים הפכו אימפריאליסטים, הם נוטלים לעצמם סמכות שאינה קשורה למהות הכהונה. מערבים שיקולים ועמדות אישיות".

"להטיל מורא": הוא הדגיש את המניע המוסדי: "היועמ"שים רוצים סמכות כדי להטיל מורא על חברי הממשלה".

הזנחה פושעת: השר לשעבר תקף את הממשלות שהזניחו את הנושא: "זו הצלה של המדינה מנושא כואב אחרי הזנחה ורשלנות, אפילו פושעת, של ממשלות ישראל". הוא אף ציין בכאב: "אילו הייתי מכהן עוד שנה אחת כשר כל הדיון כאן היה מיותר כי כבר היה פיצול... אני נכלם מההזנחה".

הקונפליקט הפלילי

ניסים הדגיש כי העובדה שאותו אדם משמש גם יועץ לממשלה וגם ראש התביעה ("קונפליקט בלתי נסבל") פוגעת במצב הפלילי: "זה גרם לכך שהמצב הפלילי בישראל ירוד. לו היה אדם מיוחד לנושא הפלילי המצב היה שונה".

יו"ר הוועדה, שמחה רוטמן, מחה על דבריו, וטען כי כל עוד שופטים "מצהירים שחוקי יסוד לא מחייבים אותם", הגדרת זכות העמידה בחוק היא "חסרת משמעות".