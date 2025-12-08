חקירה בינלאומית מתואמת, בהובלת סוכנות האיחוד האירופי Eurojust, חשפה את פרשת השחיתות הגדולה ביותר בתולדות נאט"ו, המתנהלת במקביל בשמונה מדינות, כולל ארה"ב, בלגיה ואיטליה

שיטת הפעולה: במרכז החקירה עומדת רשת של קצינים בכירים לשעבר בסוכנות התמיכה והרכש של נאט"ו (NSPA), אשר הפכו ליועצים פרטיים לאחר פרישתם. הם חשודים בשימוש בקשרים ובמידע סודי כדי להטות מכרזים בסכומי עתק תמורת שוחד.

היקף הפרשה: לפי הערכות ראשוניות, היקף השוחד מגיע לעשרות מיליוני אירו.

בין השיטות שנחשפו: העברת מידע מסווג, ניפוח מחירים בחוזים והלבנת כספים דרך חברות ייעוץ פיקטיביות.

ההקשר הרחב: הפרשה חושפת את הפגיעות של מנגנוני הרכש של נאט"ו בתקופה שבה תקציבי הביטחון מזנקים בעקבות המלחמה באוקראינה. תקציב NSPA גדל פי שלושה מאז 2021 והגיע לכ־9.5 מיליארד אירו בשנה.

הפגיעה הישירה: אלביט הושעתה וחוזים הוקפאו

בעקבות ממצאי החקירה, הודיעה NSPA על השעיית חברת אלביט מערכות הישראלית ובתה Orion Advanced Systems מהשתתפות במכרזים חדשים של נאט"ו.

הקפאת 100 מיליון אירו: כתוצאה מההשעיה, כ־13 חוזים קיימים של אלביט עם NSPA, בשווי כולל של כ־100 מיליון אירו, הוקפאו עד להודעה חדשה.

החשד המרכזי: במרכז החשדות נגד אלביט עומד יועץ איטלקי בן 60, שעבורו הוצא צו מעצר אירופי. הוא חשוד ששימש מתווך בין אלביט לבין בכירים לשעבר ב־NSPA, והעביר שוחד בתמורה להטיית מכרזים לטובת החברה הישראלית במשך שנים.

תגובת אלביט: אלביט מסרה בתגובה כי היא "מפעילה תוכנית ציות מקיפה" וכי היא משתפת פעולה עם הרשויות. החברה הבהירה כי היא סבורה "שלא נפל שום פגם בהתנהלותה" וכי פעילותה מול גוף הרכש NSPA מתנהלת כבשגרה, שכן מדובר בגוף רכש ולא במדינה ספציפית. עוד נמסר: "חשוב לנו להבהיר כי מדובר בגוף הרכש ולא במדינות החברות בנאט"ו או בהליך כלשהו מול מדינה ספציפית. לאלביט מעט מאוד, אם בכלל, הליכים מכרזיים ופעילות עסקית כלשהי אל מול גוף הרכש NSPA ואלה מתנהלים כבשגרה. החברה הציעה סיוע ותשתף פעולה באופן מלא ככל שידרש".

המהלך הראשוני ברשת רחבה

ההשעיה של אלביט היא רק חלק ממהלך רחב נגד ספקים וחברות ייעוץ שנחשדו במעורבות ברשת השחיתות.

גורמים בבריסל מעריכים כי השעיית אלביט היא רק ראשיתה של רשימה ארוכה יותר של חברות שיושעו או ייחקרו, וכי החקירה נמשכת וכוללת גם חברות בטורקיה ולטביה.