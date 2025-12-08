כיכר השבת
התיעוד חרך את הרשת: צילם ממטוס בגובה 3,000 רגל - ופניו התעוותו

סרטון של צלם אווירי הודי ממטוס חרך את הרשת, לאחר שבתיעוד נראים התנאים הקיצוניים להם הוא נדרש כדי להוציא את תמונותיו | בתיעוד נראה הצלם כשפניו מתעוותות ועיניו מתגלגלות, לטענתו זה בכלל מרגיש "כמו מסאג'" (בעולם)

התיעוד מהמטוס (צילום: לפי סעיף 27א)

תיעוד של צלם אקסטרים הודי חרך את הרשת לאחר שפניו נראות מתעוותות במהלך ניסיון צילום של האוקיינוס מגובה רב.

​הצלם האווירי התייחס בראיון לסרטון מפורסם שצולם בנסיבות קיצוניות ועורר הדים, וחשף את האתגרים הכרוכים בתיעוד שזכה לפרסום.

הדובר ציין כי ארכיוניו מכילים "כל כך הרבה סרטונים כאלה", והבהיר כי התוכן המדובר "פשוט קרה להיות שם" ופורסם. הוא העלה השערות כי נושא הצילום המקורי היה ייתכן ירי טילים או ניסיון ללכוד מטוס אחר שטס מתחת למצלם, אך לא יכול היה לקבוע זאת בוודאות.

​כדי למנוע את הופעת שלדת המטוס ("airframe") בפריים, נאלץ הצלם להוציא את המצלמה אל מחוץ לכלי הטיס. לדבריו, שימוש בעדשת זום אינו מספק את האפקט הנדרש, וניסיון לעקוב אחר אובייקט עלול לגרום לו להיעלם מאחורי שלדת המטוס בדיוק ברגע הצילום.

​על אף התנאים המסוכנים, הצלם ציין כי חגורת בטיחות (רתמה) שהייתה מחוברת סביב מותניו העניקה לו תחושת "בטוחה למדי".

​במבט לאחור על הקריירה התובענית, שיתף הדובר הרהורים אישיים על החוויה. כאשר הוא צופה כיום בעיניו מביטות וזזות במהירות באופן שבו היו בזמן הצילום, הוא חווה תחושת השתאות ותוהה: "וואו, מה עברתי". הוא תיאר את ההרגשה באותו הרגע כחיובית מאוד, ומשול לתחושה של "מישהו מעסה את הראש שלך".

2
לא נראה אמיתי
נחום
1
זה נקרא טיפול קוסמטי לפנים
יוסי

