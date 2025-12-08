כיכר השבת
מבוכה למוסקבה

החייל האמריקני שסייע לאוקראינה עונה למוות - על ידי רוסים | זה העונש שקיבלו

אמריקאי מטקסס סיים את חייו בעינויים קשים מצד חיילים רוסיים, לאחר שנחשד על ידם כמרגל של אוקראינה בזמן שלחם לצידם | החיילים הרוסים קיבלו עונשי מאסר כבדים וממושכים בעקבות האירוע שהביך את מוסקבה (חדשות)

בנטלי שלחם לצד רוסיה

בית משפט צבאי בדונייצק גזר היום (שני) עונשי מאסר ממושכים על שלושה חיילים רוסים שהורשעו בעינוי ורצח של ראסל בנטלי, אזרח אמריקאי בן 63 שהתנדב להילחם לצד הכוחות הרוסיים באוקראינה, כך דווח ב'רויטרס'.

שניים מהחיילים נידונו ל-12 שנות מאסר, והשלישי ל-11 שנות מאסר.

​בנטלי נעלם באפריל בשנה שעברה באזור דונייצק שבשליטה רוסית, לאחר שיצא לצלם את תוצאות הפגזה אוקראינית ליד מתקן תיקונים צבאי.

בית המשפט קבע כי החיילים התעלמו מהסברו כי הוא עיתונאי, שמו שק על ראשו, הכו אותו ועינו אותו למוות. חקירת האירוע חשפה כי לאחר הרצח, החיילים ניסו להסתיר את פשעם על ידי פיצוץ גופתו של בנטלי במכונית.

​על פי גזר הדין, המניע לרצח היה ניסיון כוזב לחלץ מבנטלי הודאה כי הוא חבר בקבוצת ריגול וחבלה אוקראינית והיה אחראי למתקפת הטילים על דונייצק.

​ראסל בנטלי, שכונה "הקאובוי של דונבאס", היה דמות מוכרת בצד הרוסי. הוא קיבל אזרחות רוסית, עבד עבור סוכנות הידיעות הממלכתית ספוטניק והיה ידוע בדעותיו הפרו-רוסיות ובהופעותיו בטלוויזיה הממלכתית הרוסית, בהן ביקר את ממשלת ארצות הברית. בעבר תואר בנטלי כמי שעבר שינוי מ"שמאלן מטקסס" ל"תעמלן פרו-פוטין".

​הפרשה עוררה מבוכה במוסקבה, המעודדת זרים להצטרף לשורותיה במלחמה, והרשויות מיהרו להציג את המקרה כתקרית חריגה וטרגית.

עם זאת, כתב המלחמה הממלכתי הרוסי יבגני פודובני הביע צער על כך שבנטלי נהרג על ידי מי שראה כאנשיו, אך ציין כי לפחות הרוצחים נענשו. בלוגרים אוקראינים מצידם תיארו את מותו של בנטלי כאזהרה חמורה לזרים השוקלים להתנדב לצד הרוסי.

