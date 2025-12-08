אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

על פי התחזית של החזאי ליאור סודרי, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן וירד גשם מקומי. קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. לאורך מישור החוף ירדו גשמים מלווים בסופות רעמים, וקיים חשש להצפות.