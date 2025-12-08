על פי התחזית של החזאי ליאור סודרי, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן וירד גשם מקומי. קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. לאורך מישור החוף ירדו גשמים מלווים בסופות רעמים, וקיים חשש להצפות.
מחר יום שלישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ירד גשם מקומי ברוב חלקי הארץ, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. ייתכנו סופות רעמים. לאורך החוף ינשבו רוחות ערות.
ברביעי יהיה גשום מצפון הארץ ועד לנגב, יתחוללו מידי פעם סופות רעמים, וינשבו רוחות ערות. קיים חשש להצפות בערי מישור החוף והשפלה, ולשיטפונות בנחלי המזרח והדרום. יהיה קר מהרגיל. בפסגת החרמון ירד שלג. בחמישי מזג האוויר יהיה דומה.
יום שישי: יוסיפו לרדת גשמים מידי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב ויתכנו סופות רעמים, קיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, יהיה קר מהרגיל. אחה"צ יתמעט הגשם ויחלש.
בשבת יהיה מעונן חלקית, תחול עליה קלה בטמפרטורות, והן ממוצעות לעונה. ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.
