הסערה כבר כאן: חשש להצפות במהלך הלילה | התחזית המלאה לימים הקרובים

הלילה ירד גשם מקומי | לאורך מישור החוף ירדו גשמים מלווים בסופות רעמים, וקיים חשש להצפות | ברביעי יהיה גשום מצפון הארץ ועד לנגב. בפסגת החרמון ירד שלג | התחזית המלאה לימים הקרובים (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

על פי התחזית של החזאי ליאור סודרי, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן וירד גשם מקומי. קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. לאורך מישור החוף ירדו גשמים מלווים בסופות רעמים, וקיים חשש להצפות.

מחר יום שלישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ירד גשם מקומי ברוב חלקי הארץ, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. ייתכנו סופות רעמים. לאורך החוף ינשבו רוחות ערות.‏

ברביעי יהיה גשום מצפון הארץ ועד לנגב, יתחוללו מידי פעם סופות רעמים, וינשבו רוחות ערות. קיים ‏חשש להצפות בערי מישור החוף והשפלה, ולשיטפונות בנחלי המזרח והדרום. יהיה קר ‏מהרגיל. בפסגת החרמון ירד שלג. בחמישי יהיה דומה.

יום שישי: יוסיפו לרדת גשמים מידי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב ויתכנו סופות רעמים, קיים חשש לשיטפונות ‏בנחלי המזרח, יהיה קר מהרגיל.‏ אחה"צ יתמעט הגשם ויחלש.

בשבת יהיה מעונן חלקית, תחול עליה קלה בטמפרטורות, והן ממוצעות לעונה. ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.

1
ב"ה החורף מגיע, חורף בריא לכולם!
אוהב חורף

