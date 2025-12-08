עושה זאת שוב: חברת הכנסת נעמה לזימי מה"דמוקרטים" סולקה גם היום (שני) מדוכן מליאת הכנסת, לאחר שכינתה את נתניהו "מאפיונר" ו"ראש ארגון פשע".

"היום היה פה מופע מוטרלל נוסף של ראש ארגון הפשע שנקרא בנימין נתניהו", היא אמרה, לאחר נאומו של נתניהו במליאה - שבו תקף בין היתר את האופוזיציה. "אז מה הוא אומר לנו המאפיונר הזה שסוחט מדינה שלמה".

בשלב הזה התפרצה חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שישבה במליאה, לדבריה של לזימי. "את לא תכני ראש ממשלה מאפיונר, לרדת", היא אמרה, וקראה לסגן יו"ר הכנסת חבר הכנסת ניסים ואטורי שניהל את הישיבה להורות על הוצאתה של לזימי מהאולם.

"את לא תקרי לראש ממשלה מאפיונר, תרדי", המשיכה גוטליב. לזימי המשיכה לטעון כי נתניהו העביר מזוודות של כסף לחמאס. בינתיים סדרני הכנסת סילקו אותה בכוח מהדוכן.

זו פעם שנייה בתוך שבועיים שבה לזימי מסולקת בכוח מהדוכן בעקבות מעשים דומים. לפני שבועיים בדיוק היא סולקה שוב לאחר שכינתה את הליכוד "ארגון פשע".

היא אמרה: "אני רוצה לומר משהו למי שקוראים לעצמם חברי מפגת הליכוד אבל למעשה הם מזמן חברים בארגון פשע". בהמשך תקפה: "במקום שבו לשכת ראש הממשלה עובדת כולה במדינת אויב, קטאר, כדי להרוויח כסף בתקופת מלחמה וכולכם שותקים, זה לא קודים של ארגון פשיעה, תגיד לי?"

סגן יו"ר הכנסת אליהו רביבו, שניהל את הישיבה, התעמתץ איתה וביקש ממנה שתחזור בה מדבריה. היא סירבה ורביבו קרא להוריד אותה מהדוכן. כיום כאמור שוב אמרה דברים דומים וסולקה מהדוכן.

מוקדם יותר היום נשא דברים נתניהו במליאת הכנסת, במסגרת דיון ארבעים חתימות. ראש הממשלה תהה על נושא הדיון: "קריסת מעמדה הבין-לאומי של ישראל? איזה ניתוק יש פה מהמציאות, איזה מחזור של סיסמאות חלולות שהן ההפך הגמור מכל מה שקורה בפועל. מדינת ישראל היום חזקה מאי פעם".

נתניהו גם התייחס ליחסים עם ארצות הברית ורוסיה ואמר: "אנחנו ידידים של ארה"ב אבל אנחנו שתי מדינות עצמאיות, כשהחברות מתבססת על ערכים משותפים וגם על אינטרסים משותפים שרק התחדדו". "לישראל", הסביר ראש הממשלה: "אין בעלת ברית טובה מארה"ב, ולארה"ב אין בעלת ברית טובה יותר מישראל".

על הקשר עם רוסיה אמר ראש הממשלה: "יש לנו מגעים רצופים עם מעצמה עולמית נוספת, רוסיה. אני משוחח עם נשיא רוסיה פוטין באופן קבוע, כדי לבסס את היחסים".

בהמשך הנאום התייחס ראש הממשלה לביקור המדיני הראשון של קנצלר גרמניה אתמול בישראל והסביר על החשיבות שלו, חברי יש עתיד לא התאפקו וקראו קריאות ביניים: "הוא הגיע לפה כי אתה לא יכול לנחות בגרמניה". נתניהו לא נותר חייב והשיב: "מדוע אתם חוזרים על השקר הזה?".

על חוק הגיוס, אמר ראש הממשלה: "מדובר בתחילתו של תהליך היסטורי. הוא צפוי להביא להגדלה של פי 3 או 4 ממה שהיה בממשלה הקודמת שכונתה ממשלת הריפוי".

לאחר שהחלו צעקות מצד האופוזיציה, אמר ראש הממשלה: "עולם התורה שמר עלינו אלפי שנים וימשיך לשמור עליו בשילוב עם הגיוס".