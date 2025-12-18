צפרדע גלקסיה נדירה ( צילום: Daniel V Raju )

במחקר שפורסם בכתב העת Herpetology Notes על ידי חוקרים מהחברה הזואולוגית של לונדון (ZSL) נחשף כי אוכלוסייה של צפרדעי גלקסיה (Melanobatrachus), שנצפתה בשנת 2020 ביערות הגשם של מדינת קרלה, נעלמה כליל בבדיקות המשך שבוצעו ב־2021 וב־2022. החוקרים מצאו כי בית הגידול של הצפרדעים - גזעי עצים רקובים וקרקעית עלים לחה - נחרב: גזעים הוסרו, הצמחייה נרמסה, ואף תועדו מקרי מוות של פרטים בודדים לאחר שנגעו בהם צלמים.

צפרדע הגלקסיה הנדירה ( צילום: Shutterstock )

לפי הדו"ח, קבוצות של צלמים פקדו את האתר שוב ושוב במטרה להשיג תמונות “מושלמות” של היצור הזעיר, שגודלו 2 עד 3.5 סנטימטרים בלבד ועורו מנוקד בנקודות כחולות המזכירות שמי לילה זרועי כוכבים - תכונה שהעניקה לו את שמו, "צפרדע הגלקסיה" (Melanobatrachus indicus). החוקרים מדווחים כי חלק מהצלמים נגעו בצפרדעים בידיים חשופות ואף הזיזו אותן למקומות מוארים או רקע “אטרקטיבי” יותר לצילום. החוקר ראג'קומר קיי. פִּי, עמית תכנית EDGE של ZSL, הזהיר כי "זהו מקרה מצער המשקף עד כמה צילום בלתי מפוקח עלול להזיק למין נדיר. הצבעים המרהיבים של הצפרדע מושכים תשומת לב, אך חשוב להבין שכל מגע או שינוי קטן בסביבה שלה עלול להוביל להכחדתה המקומית."

צפרדע הגלקסיה הנדירה ( צילום: Shutterstock )

ד"ר בנג'מין טפליי, אוצר הזוחלים והדו-חיים ב-ZSL ומחבר שותף למחקר, ציין כי אף שצילום חיות בר עשוי לתרום למודעות ציבורית ולשמירה על הטבע, על הצלמים לפעול באחריות: "חייבים לקבוע כללים ברורים שיגנו על מינים רגישים - החל מאיסור מגע ישיר ועד הגבלת שימוש בפלאש או הזזת חפצים מבית הגידול."

בעקבות המקרה קוראים החוקרים להנהיג תקנות מחמירות לצילום טבע בהודו, במיוחד באתרים שבהם חיים מינים נדירים או מוגנים. דוגמאות קודמות מראות כי צעדים דומים כבר יושמו למען בעלי חיים אחרים - כגון האיסור על צילום החוברה ההודית בעונת הרבייה ואיסור שימוש בצילומי קנים בתחרויות צילום עופות - לאחר שהתנהגות בלתי אתית של צלמים סיכנה את בעלי החיים.

לדברי זואולוגים, היעלמות הצפרדעים מהאתר בקֶרלה מהווה תמרור אזהרה חמור: ללא פיקוח ותקנות ברורות, גם תשוקה לצילום טבע - שנועדה לציין את יופיו - עלולה להפוך לגורם נוסף בהריסתו.