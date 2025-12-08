בעוד שעבור יונקים קטנים עקיצה אחת של צרעת ענק עלולה להיות קטלנית, עבור צפרדע בריכות רעבה מדובר כנראה בארוחת גורמה. ביולוג יפני מאוניברסיטת קובה בחן כיצד צפרדעים בוגרות מגיבות למפגש עם שלושה מיני צרעות, בהם הצרעה הענקית הידועה לשמצה שכונתה בתקשורת בכינוי הדרמטי ״צרעת רצח״, וגילה שהן לא רק שורדות את המפגש - הן יוזמות את ההתקפה וטורפות את החרקים מבלי להירתע מהעוקץ.​

במהלך הניסוי הוצמדו לצפרדעים יחידים שלושה מיני צרעות, כאשר כל צפרדע קיבלה צרעות שתואמות פחות או יותר את גודל גופה, והגדולות ביותר התמודדו עם הצרעה הענקית. החוקרים תיעדו בווידאו כיצד הצפרדעים מזנקות על הטרף, לעיתים נסגרות עליו בפה בדיוק ברגע שהצרעה מנסה לעקוץ. גם כאשר העוקץ פגע ישירות בפה או בעיניים, הצפרדעים המשיכו את האכילה בלסת נעולה עד לבליעה מלאה.

התוצאות היו חד־משמעיות: רוב גדול של הצפרדעים הצליחו ללכוד ולבלוע את הטרף, בשיעורים שנעו סביב שמונים עד יותר מתשעים אחוזים, בהתאם למין הצרעה. אף אחת מהצפרדעים לא מתה במהלך הניסוי, לא פלטה את הטרף לאחר מכן, ובימים שלאחר מכן ניתן היה לאתר שרידי צרעות בהפרשותיהן - סימן לכך שהן לא רק שרדו את העקיצות, אלא גם עיכלו את החרקים הארסיים עד תום.

עבור בני אדם ויונקים אחרים, ארסן של צרעות ענק מכיל תערובת מורכבת של חלבונים ורעלים העלולה לגרום כאב קיצוני, פגיעה ברקמות, הפרעה לתאי דם ואף סיבוכים לבביים. אצל הצפרדעים, לעומת זאת, לא נצפו סימני שיתוק, קשיי נשימה או שינוי התנהגותי, והן נראו כאילו דבר לא קרה - גם לאחר סדרת עקיצות ברצף. החוקרים מציינים כי הדבר מרמז על מנגנון עמידות כפול: הן בפני הרעילות והן בפני תחושת הכאב הנלווית לעקיצה.

כיצד הצפרדעים עושות את זה? אחת ההשערות היא שהארס שנועד כדי להרתיע יונקים וטורפים ספציפיים, פשוט פחות יעיל נגד דו־חיים בעלי פיזיולוגיה שונה. אפשרות אחרת היא שלצפרדעים יש שכבת הגנה ביוכימית - חלבונים מיוחדים בדם או ברקמות - שמנטרלים את הרעלים בטרם יגרמו נזק, או מערכת עצבים שמגיבה אחרת לגירוי הכואב. החוקרים מתכננים בשלב הבא לבודד חומרים מגופם של בעלי החיים כדי לנסות להבין אילו מנגנונים עומדים מאחורי התופעה החריגה.

מלבד ההיבט הסנסציוני של צפרדעים שטורפות ״צרעות רצחניות״ בלי להניד עפעף, למחקר יש גם פוטנציאל יישומי. אם אכן יתגלו אצל הדו־חיים מולקולות שמקהות את תחושת הכאב או מגינות מפני נזקי ארס, ייתכן שניתן יהיה להשתמש בהשראה מהטבע לפיתוח תרופות חדשות לשיכוך כאבים קשים או לטיפול בעקיצות והכשות. עד שזה יקרה, הצפרדעים שבשלוליות יפן ממשיכות בשלהן - והופכות את אחד החרקים המאיימים בעולם לעוד חטיף קראנצ׳י בתפריט - מבלי להניד עפעף.

Kobe University. (2025, December 4). Hornet-eating frog shows remarkable venom resistance. ScienceDaily. Retrieved December 7, 2025 from