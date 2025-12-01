כיכר השבת
"סיוט פוטנציאלי": ניו זילנד מכריזה מלחמה נגד צרעות שפלשו למדינה

ניו זילנד קראה לציבור לסייע באיתור קינים של הצרעה האסייתית צהובת-הרגליים, מין שהתחיל לפלוש למדינה לאחרונה | ניו זילנד מפעילה מדיניות מחמירה בנוגע לייבוא חרקים ומזיקים, כדי לשמור על האיזון העדין של המערכת האקולוגית המקומית | עד כה פלשו כעשרים מלכות צרעה למדינה (בעולם)

כניסה לקן צרעות. אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

ניו זילנד נכנסה ללחץ וקראה לציבור לסייע באיתור קינים של הצרעה האסייתית צהובת-הרגליים, מין שהתחיל לפלוש למדינה לאחרונה ומאיים על ביטחון המזון והמערכת האקולוגית במדינה בכך שהוא טורף דבורים.

במשרד לתעשיות ראשיות במדינה נמסר כי עד כה נמצאו למעלה מעשרים מלכות צרעה, מתוכן 19 נמצאו בקינים פעילים או הראו סימנים לקינון, מה שמעיד על כך שייתכנו מלכות נוספות בשלבי הטלה.

ניו זילנד נחשבת לאחת המדינות הייחודיות בעולם בכל הקשור לחרקים, בעיקר בשל בידודה הגיאוגרפי. מרבית מיני החרקים במדינה הם אנדמיים – כלומר קיימים רק שם – והם לרוב בלתי מזיקים לבני אדם.

היעדר טורפים טבעיים ויונקים יבשתיים אפשרו למינים רבים להתפתח במדינה בצורה ייחודית. יחד עם זאת, דווקא רגישותה האקולוגית קיצונית: כל חדירה של מין פולש עלולה לגרום לנזק כבד למערכות הטבעיות. זו הסיבה שניו זילנד מפעילה את אחת המדיניות המחמירות בעולם בנוגע לייבוא חרקים ומזיקים, כדי לשמור על האיזון העדין של המערכת האקולוגית המקומית.

במדינה מזהירים כי המין הפולש עלול להתחרות עם חרקים וציפורים מקומיים על מקורות מזון. צרעה אסייאתית אחת, בעלת עקיצה מכאיבה במיוחד, מסוגלת לטרוף 25 עד 50 דבורים ביום. הצרעות התגלו לראשונה באוקלנד בשנת 2025, ככל הנראה עקב הגעה מקרית באריזות מיובאות.

לדברי מייק אינגליס, נציב הצפון בביו-סקיוריטי ניו זילנד, המדינה עדיין חופשית מאוכלוסיות צרעות מבוססות – והוא מבקש לשמור על כך.

האקולוג פיל לסטר מאוניברסיטת ויקטוריה בוולינגטון ציין כי באזורים שונים באירופה הצרעות האסייתיות כבר גרמו לחיסול של 30 עד 80 אחוז מכוורת הדבש. לדבריו, לניו זילנד נותר חלון זמן קצר ביותר לעצור את התפשטות הצרעה, ואם מבצעי האיתור לא יוגברו באופן משמעותי, המדינה עלולה לעמוד בפני “סיוט פוטנציאלי”.

