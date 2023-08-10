חיסול או הוספת בעלי חיים או צמחיה שלא במקומה הטבעי - עלולים לגרום לנזק בלתי הפיך - ככה זה כשמנסים לשחק עם סדר הבריאה אך גורמים לנזק • למה אנחנו צריכים צבים ליד הוואדי ואיך שקית פלסטיק שזרקנו תתגלגל אלינו חזרה בתור אוכל בצלחת? (מגזין כיכר)
תושבי מודיעין עילית ויישובי האזור, סובלים במשך שנים מכביש גישה עם נתיב בודד, במקום בו עוברים מדי יום עשרות אלפי אנשים והסכנה - ברורה | אחרי שנים של דיבורים עוברים לעשייה. ל'כיכר השבת' הגיעו הפרטים המלאים על שיפוץ הכביש, מה מתוכנן ואיך מתכוונים לסדר את הבעיות שהציגו ארגוני הסביבה (חרדים)
בעקבות התקיפה במצרים, מיתוסים מול עובדות • האם כריש יתקוף אדם מדמם? למה אנחנו צריכים אותם ומדוע אנחנו כ"כ מפחדים מהם • מחקר מפתיע על האינטליגנציה ויכולת ההסקה של העמלצים • שיחה עם יו"ר עמותת כרישים בישראל (מעניין)