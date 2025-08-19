"האנושות חורגת מגבולותיה" | זו האזהרה של מכון המחקר היוקרתי

מחקר ראשון מסוגו שפורסם בכתב העת המדעי One Earth על ידי חוקרים מהמכון פוטסדאם למחקר השפעות אקלים מצא כי רוב שטחי היבשה על פני כדור הארץ פועלים כיום מעבר לגבולות הבטוחים של "שלמות ביוספרית תפקודית" - היכולת של המערכות האקולוגיות לתמוך בחיים ולשמור על מחזורי מים, פחמן וחנקן.

החוקרים מעריכים כי כבר סביב שנת 1900, עם התרחבות החקלאות בעקבות המהפכה התעשייתית, חצה העולם לראשונה את סף הבטיחות. "כבר אז כ־37% משטח כדור הארץ יצאו מגבול הבטיחות, ו־14% נכנסו לאזור סיכון גבוה," ציין החוקר פביאן שטנצל, "לעומת 60% ו־38% בהתאמה כיום."

באמצעות מודלים מתקדמים, עקבו המדענים אחר שינויים בצמחייה ובבריאות המערכות האקולוגיות במהלך 400 השנים האחרונות. נמצא כי אירופה, אסיה וצפון אמריקה נפגעו בצורה החריפה ביותר - בעיקר כתוצאה מחקלאות אינטנסיבית ועיור מואץ. אולם כיום שינויי האקלים גורמים לכך שגם אזורים מרוחקים ופחות מנוצלים חווים פגיעה הולכת ומעמיקה.

החוקרים בחנו שני אינדיקטורים מרכזיים: שיעור ניצול הביומסה הטבעית לטובת האדם (השימוש בכלל הייצור האורגני שמתקיים במערכות אקולוגיות ללא קשר לאדם, למשל יערות, עשבייה, דגים באוקיינוס, חיות בר וכו'), ושינויים במבנה הצמחייה ובתהליכים האקולוגיים הבסיסיים. התוצאות מצביעות על כך שהשפעת האדם על המערכות הטבעיות הגיעה לכדי פגיעה מערכתית נרחבת.

פרופ’ יוהאן רוקשטרום, מנהל מכון פוטסדאם ואחד ממובילי המחקר, הדגיש: "המפה העולמית ששרטטנו מציגה בבירור את חריגת האנושות מהמגבלות של שלמות המערכות האקולוגיות. ממשלות חייבות לראות בכך נושא סופר חשוב - הגנה כוללת על הביוספרה לצד פעולה עוצמתית נגד שינויי האקלים."

הנתונים מתווספים לתמונה מדאיגה: שטח היערות לנפש צנח ביותר מ־60% בשישים השנים האחרונות, תופעה המשפיעה ישירות על כ־1.6 מיליארד בני אדם ברחבי העולם ומעמיקה את משבר המגוון הביולוגי.