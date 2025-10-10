במהלך השבוע האחרון התקיימו ההכרזות על זוכי פרס נובל 2025, כאשר ועדות נובל העניקו את הפרס היוקרתי למדענים וליוצרים שעל תגליותיהם ויצירתם תישען התקדמות האנושות בשנים הקרובות.

חוקרים ששינו את עולם הבריאות

פרס נובל לרפואה הוענק לשלושה חוקרים - פרד רמסדל, מרי אי ברונקו ושימון סקגוצ'י - על פיצוח מנגנון "הסבילות החיסונית ההיקפית", שמאפשר למערכת החיסון להגן על תאי גוף ולהתגונן מפני מחלות אוטואימוניות וסרטן. מחקרם הגביר את ההבנה באיך הגוף מבדיל בין תאיו לבין אויבים חיצוניים, ובכך פותח אופקים חדשים לטיפולים רפואיים מהפכניים.

בנוגע לד"ר פרד רמסדל התפרסמה אנקדוטה משעשעת: ביום הכרזת שמו כזוכה היה ד"ר רמסדל במהלך טיול הליכה בהרי וויומינג שבמערב ארצות הברית יחד עם רעייתו. הוא בחר לצאת ל"דיג'יטל דיטוקס" - ניתוק מוחלט מכל מכשירי התקשורת, והעביר ימים ללא טלפון נייד או קליטה סלולרית. עקב כך, ועדת הנובל ומעבדתו ניסו פעמים רבות ליצור איתו קשר כדי להודיע לו על זכייתו, אך לא הצליחו להשיג אותו. המצב יצר דרמה קלילה שהסתיימה רק למחרת, כאשר הוא ואשתו עצרו בצד הדרך לתקן את רכבם; באותו רגע הדליקה אשתו את הטלפון וגילתה הצפה של עשרות הודעות ומאות מיילים ממקורבים ומעברת הפרס.

רמסדל סיפר כי ברגע הראשון כשראה את הבעת פניה של אישתו חשב שהיא בפאניקה מדבר מה שראתה וחשב שמדובר במפגש עם דוב גריזלי, אולם האמת התבררה במהרה כשהיא אמרה לו כי הוא זוכה בפרס נובל. הזכייה הפתיעה אותו מאוד, והיה צורך כמה דקות עד שהבין את גודל ההישג. לאחר שנודע לו על הזכייה הוא הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה עם שני עמיתיו למחקר, פרופ' מרי ברונקו ופרופ' שימון סקגוצ'י, ותאר את הזכות לקבל הכרה על מחקר פורץ דרך שהביא להבנה חדשה לגבי מערכת החיסון האנושית. עמיתיו למעבדה לא נותרו חייבים ותיארו אותו כאדם צנוע, המעדיף את השקט והפשטות של הטבע על פני רעש המדיה, וכי סיפורו הדגיש את תרומתו המדעית לצד אופיו הייחודי והאנושי.

פריצת דרך בפיזיקה ובכימיה

פרס נובל לפיזיקה ניתן לפרופ' ג'ון קלארק, ד"ר מישל דבורט ופרופ' ג'ון מרטיניס, שהצליחו להוכיח לראשונה בקנה מידה גדול שכללי הקוונטים עובדים גם בשבבים אלקטרוניים מוחשיים - מה שמפיח רוח חדשה ביישום מחשוב קוונטי מתקדם. בכימיה, סוסומו קיטגאווה, ריצ'רד רובסון ועומר יאגהי פיתחו מסגרות אורגנו-מתכתיות, חומרים שמהפכנים בתעשייה, סביבתית וטכנולוגית.​

ספרות אירופית חזונית: לאסלו קרסנהורקאי

פרס נובל לספרות לשנת 2025 הוענק לסופר ההונגרי לאסלו קרסנהורקאי, בזכות "יצירה חדשנית ודימויים עוצמתיים שמזעזעים כל קורא" - מספרו "טנגו השטן" עד "תוגת ההתנגדות". בהודעת הזכייה נאמר כי ספריו מגשרים בין פילוסופיה לכאב האנושי באמצעות שפה פיוטית ומבנה ספרותי ייחודי, וזיכו אותו במקום של כבוד בספרות המודרנית.​

כמה שווה הפרס?

גובה המענק לזוכה פרס נובל לשנת 2025 הוא 11 מיליון קרונות שוודיות - כ-3.8 מיליון שקל חדשים (לפי שער החליפין המעודכן). סכום זה מחולק בין הזוכים בתחום הרלוונטי, ומהווה שיא תקופתי להשקעה בקידום מדעי, יצירתי וחברתי (בשנים עברו הפרס תורגם למספרים נמוכים יותר).​

טקס הענקת הפרסים ייפתח ב-10 בדצמבר בשטוקהולם ובו יוענקו הפרסים במהלך אירוע מפואר, כנהוג מידי שנה.