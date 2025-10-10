יחד עם סטיב ויטקוף, השליח הרשמי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למזרח התיכון, הגיע אורח נוסף לישיבת הממשלה בה אישרו השרים את העסקה עם ארגון הטרור חמאס, לשחרור כל החטופים החיים בתמורה לשחרור מחבלים והפסקת אש.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, החמיא להם ארוכות: "לא היינו יכולים להגיע לכך ללא הסיוע יוצא הדופן של הנשיא טראמפ וצוותו - סטיב וויטקוף וג׳ארד קושנר. הם עבדו ללא לאות יחד עם רון וצוותו, הצוות שלנו. מאמצים אלה יחד עם האומץ של חיילינו שנכנסו לעזה, יצרו לחץ צבאי ודיפלומטי משולב שבודד את חמאס. אני סבור שאלה הביאו אותנו לנקודה הזו".

"אני רוצה להודות באופן אישי לשניכם, סטיב וג׳ארד. אלו היו שעות ארוכות, עבדתם מסביב לשעון, אך לא רק עבדתם – השקעתם גם את המוח וגם את הלב. אנחנו יודעים שזה למען טובת ישראל וארצות הברית, למען טובת אנשים הגונים בכל מקום, ולמען המשפחות האלה שסוף סוף יוכלו להתאחד עם יקיריהן. אני רוצה להודות לכם גם בשמן, וגם בשם עם ישראל".

על הקשר של ג'ארד קושנר, שנראה היה כי בקדנציה הנוכחית הוא פחות מעורב בענייני הממשל, מפרסם היום העיתון 'ניו יורק טיימס', המספר בארוכה כיצד הצליח החתן היהודי של הנשיא, הנשוי לביתו הגיורת איוונקה טראמפ, להביא לסגירת הדיל.

כשהטלפון של ג’ארד קושנר צלצל בשישי האחרון במעון הפאר שלו שעל האי המלאכותי בצפון מיאמי, הוא כבר הבין שמשהו גדול עומד לקרות. הדיווחים על נכונותו של חמאס לפתוח במו”מ לשחרור החטופים תפסו אותו רחוק מהבית הלבן – אבל קרוב מאוד למי שנחשב לשותפו הצמוד במזרח התיכון, המיליארדר סטיב ויטקוף.

תוך דקות, חתנו של הנשיא טראמפ נכנס למכוניתו ונסע לאחוזתו של ויטקוף, שליחו האישי של הנשיא למזרח התיכון. משם – ממיאמי, ולא מוושינגטון – הוקם חדר הפיקוד שילווה את ההסכם ההיסטורי. “היינו רגועים”, סיפר קושנר ל'ניו יורק טיימס'. “לא כי הכול היה סגור, אלא כי ידענו שאפשר להגיע ל’כן’. זה פשוט ספורט אחר לגמרי כשאתה בא מעולם העסקאות".

קושנר, 44, שהחל את דרכו בשוק הנדל”ן הניו־יורקי, אינו דיפלומט קלאסי. גישתו למו”מ פשוטה: קודם כל חותמים על העקרונות, אחר כך פותרים את הפרטים. “בעסקאות נדל”ן אתה תמיד במשא ומתן, בוחן מי משחק משחקים, מי באמת רוצה להגיע להסכם,” אמר. “זה בדיוק אותו הדבר כאן - רק עם הרבה יותר מצלמות".

הקשר האישי בינו לבין טראמפ, לצד ההיכרות ההדוקה עם מנהיגים במזרח התיכון מאז ימי “הסכמי אברהם”, הפכו אותו לגורם מרכזי במגעים שקדמו להסכם. ויטקוף, חבר ותיק ואיש נדל”ן עשיר בפני עצמו, הצטרף אליו בשבועות האחרונים. השניים התרוצצו בין מיאמי, וושינגטון וקהיר, כשהם פועלים תחת הנחיה אחת בלבד מהנשיא: “תביאו תוצאות".

הדרך להסכם נפתחה מוקדם יותר באותו שבוע, כשבנימין נתניהו וטראמפ סיכמו על תוכנית שלום בת 20 סעיפים. כאשר הוצגה התגובה הראשונית של חמאס, שכללה גם איום מרומז שלא לוותר על הנשק, קושנר וויטקוף בחרו להתמקד דווקא בשורה הראשונה של ההודעה: “חמאס יחל בשיחות לשחרור החטופים".

“אמרנו לישראל – אל תתמקדו באיומים, תתמקדו בהזדמנות,” סיפר קושנר. “זה הזמן להיות חיוביים". ואכן, בתוך שעות ספורות הודיעה לשכת רה"מ כי ישראל תאשר את השלב הראשון של המתווה.

לפי 'ניו יורק טיימס', בניגוד לממשלים קודמים, טראמפ לא הסתמך על הדיפלומטים הוותיקים של מחלקת המדינה, אלא על המעגל הקרוב ביותר אליו – בראשם חתנו. “ג’ארד הוא בחור חכם מאוד,” אמר הנשיא. “הוא מבין עסקאות יותר מכל אחד אחר שאני מכיר".

מאז סיום כהונתו הראשונה, קושנר הפך לשחקן עצמאי עם חברת השקעות פרטית במימון מדינות המפרץ. מבקריו טוענים לניגוד עניינים, אך הבית הלבן מגן עליו בתוקף. “זה מגוחך לחשוב שג’ארד פועל ממניעים עסקיים,” אמרה דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט. “הוא זוכה להערכה עולמית וליחסי אמון נדירים עם שותפינו באזור".

אפילו יריבים פוליטיים הודו בתרומתו של קושנר. תומאס ניידס, שגריר ארה”ב לשעבר בישראל מטעם ממשל ביידן, אמר: “הוא מבין את ביבי, מבין את העולם הערבי, והוכיח שהוא יודע לסגור עניינים. אני שמח לתת לו קרדיט מלא".

מאז הכרזת ההסכם, קושנר כמעט שלא עוצר. הוא שוקד יחד עם ויטקוף על תוכנית לשיקום עזה, שתכלול השקעות פרטיות ותמיכה בינלאומית. “זו לא רק עסקה,” הוא אומר. “זה שלום שמבוסס על תקווה. כמו כל פרויקט טוב – הוא מתחיל ברעיון אמיץ, ונבנה לבנה אחר לבנה".